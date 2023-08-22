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В ГУР оценили сценарий ликвидации Путина и рассказали о кастинге его преемников

Алексей Тесля
22 августа 2023, 11:32 обновлено 22 августа, 11:38
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Есть информация о тяжелых болезнях Владимира Путина и о его двойниках, напомнил Андрей Юсов.
Путин и его двойник
В ГУР рассказали о двойниках Владимира Путина / Скриншот

Стратегически режим российского диктатора Владимира Путина обречен, как и современная форма существования РФ, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

"Да, есть информация о его (Путина, - ред.) тяжелых болезнях и его применяемых двойниках. Конечно, это все надо учитывать. Но Украина очень заинтересована, чтобы оригинальный Путин, если он до сих пор жив, оказался на скамье подсудимых при проведении международного трибунала", - подчеркнул он в интервью Українським новинам.

Относительно информации о преемниках Путина представитель ГУР отметил, что пока нет кандидатов на замену.

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"В условиях диктатуры заранее определение преемника чрезвычайно рискованная вещь для людей, которые принимают решения. Но, безусловно, внутренние процессы продолжаются. Такие своеобразные кастинги проходят, другое дело, что это делается совсем не демократическим и открытым способом", — пояснил он.

Вместе с тем собеседник не исключил, что западные спецслужбы могут ликвидировать Владимира Путина, но это не простая задача.

"Россия остается большим по территории государством с разветвленной сетью спецслужб и различных структур безопасности. Спецслужбы РФ работают эффективнее, чем российская армия. Денег на собственную безопасность диктатура вовсе не жалеет", — добавил Юсов.

Ранее генерал СБУ назвал вероятного преемника Путина. Виктор Ягун спрогнозировал, кто может стать во главе РФ в случае исчезновения Владимира Путина.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что на место диктатора Владимира Путина в РФ может рассматриваться "консенсусная" фигура, однако эта личность явно не входит в ближайшее окружение Путина.

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