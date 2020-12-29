В Хорватии резко возросло количество жертв землетрясения

Землетрясение в Хорватии / Фото: Reuters

В Хорватии возросло до семи количество жертв сегодняшнего мощного землетрясения.

Как сообщает хорватское агентство Index, в городе Жажина под развалинами нашли тело мужчины.

Уточняется, что тело погибшего мужчины нашли под руинами местной церкви. Поиски погибшего длились порядка семи часов.

По данным Министерства внутренних дел Хорватии, в результате землетрясения в стране по меньшей мере шесть человек получили тяжелые ранения, еще 20 - отделались легкими повреждениями.

Отметим, эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части государства. Он причинил серьезный ущерб городской инфраструктуре. Последствия также ощущались в городе Сисак, где больше всего оказались повреждены старые здания в центре населенного пункта.

В этот день в стране произошли еще несколько более мелких подземных толчков. Уточняется, что последствия крупного хорватского землетрясения ощущались и в Сербии.

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