В Хорватии резко возросло количество жертв землетрясения

Некоторые граждане получили ранения различной степени тяжести.
В Хорватии возросло до семи количество жертв сегодняшнего мощного землетрясения.
Как сообщает хорватское агентство Index, в городе Жажина под развалинами нашли тело мужчины.
Уточняется, что тело погибшего мужчины нашли под руинами местной церкви. Поиски погибшего длились порядка семи часов.
По данным Министерства внутренних дел Хорватии, в результате землетрясения в стране по меньшей мере шесть человек получили тяжелые ранения, еще 20 - отделались легкими повреждениями.
Отметим, эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части государства. Он причинил серьезный ущерб городской инфраструктуре. Последствия также ощущались в городе Сисак, где больше всего оказались повреждены старые здания в центре населенного пункта.
В этот день в стране произошли еще несколько более мелких подземных толчков. Уточняется, что последствия крупного хорватского землетрясения ощущались и в Сербии.
Землетрясения
Украинцев предупредили о новой опасности из-за землетрясений, который обрушились на Хорватию 28 и 29 декабря.
30 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 17 км от района Сеферихисар в Измире. Землетрясение ощущалось в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, Бурсе, Бодруме и Мармарисе.
Чуть позже в Турции сейсмологические службы зафиксировали второе за сутки землетрясение возле берегов на юго-западе страны.
В конце июня на Закарпатье за сутки неожиданно зафиксировали сразу два землетрясения. Эпицентры подземных толчков пришлись на Тячевский и Иршавский районы.