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В Хорватии резко возросло количество жертв землетрясения

29 декабря 2020, 23:15
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Некоторые граждане получили ранения различной степени тяжести.

Землетрясение в Хорватии
Землетрясение в Хорватии / Фото: Reuters

В Хорватии возросло до семи количество жертв сегодняшнего мощного землетрясения.

Как сообщает хорватское агентство Index, в городе Жажина под развалинами нашли тело мужчины.

Уточняется, что тело погибшего мужчины нашли под руинами местной церкви. Поиски погибшего длились порядка семи часов.

По данным Министерства внутренних дел Хорватии, в результате землетрясения в стране по меньшей мере шесть человек получили тяжелые ранения, еще 20 - отделались легкими повреждениями.

Отметим, эпицентр находился в районе города Петриня в центральной части государства. Он причинил серьезный ущерб городской инфраструктуре. Последствия также ощущались в городе Сисак, где больше всего оказались повреждены старые здания в центре населенного пункта.

В этот день в стране произошли еще несколько более мелких подземных толчков. Уточняется, что последствия крупного хорватского землетрясения ощущались и в Сербии.

Землетрясения

  • Украинцев предупредили о новой опасности из-за землетрясений, который обрушились на Хорватию 28 и 29 декабря.

  • 30 октября землетрясение магнитудой 6,6 произошло в 17 км от района Сеферихисар в Измире. Землетрясение ощущалось в регионах Эгейского моря и Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, Бурсе, Бодруме и Мармарисе.

  • Чуть позже в Турции сейсмологические службы зафиксировали второе за сутки землетрясение возле берегов на юго-западе страны.

  • В конце июня на Закарпатье за сутки неожиданно зафиксировали сразу два землетрясения. Эпицентры подземных толчков пришлись на Тячевский и Иршавский районы.

Хорватия
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