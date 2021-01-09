В Индонезии потерпел крушение Boeing с пассажирами на борту

Очевидцы разместили фото с кадрами крушения самолета/ t.me/bbbreaking

Власти Индонезии подтвердили, что потеряна связь с Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air.

Первоначально об этом сообщил портал Flightradar24. По его данным, сигнал ADS-B с рейса SJ182 был потерян в 7:40.27 по времени UTC (10:40 по Киеву).

Менее чем за минуту самолет потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через четыре минуты после вылета лайнера из аэропорта Джакарты, говорится в сообщении.

На борту пропавшего с радаров после вылета из Джакарты Boeing находились 53 взрослых и 6 детей, включая одного младенца, сообщают местные СМИ.

По информации Bloomberg, на борту пропавшего "боинга" авиакомпании Sriwijaya Air было 56 человек.

Чуть позже в Министерстве транспорта Индонезии подтвердили, что самолет попал в катастрофу. Сейчас началась поисково-спасательная операция.

CNN Indonesia передает, что в море недалеко от острова по маршруту следования рейса 182 авиакомпании Sriwijaya Air нашли алюминиевые обломки.

По информации Синьхуа со ссылкой на местное ТВ, пассажирский самолет индонезийской компании Sriwijaya Air упал в воду близ Джакарты.

Найдены обломки и части тел.

Предварительно, потерпевший крушение Боинг 737-500 был в эксплуатации более 26 лет. Первый его полёт состоялся в мае 1994 года.

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