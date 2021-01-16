В Капитолий пытался прорваться вооруженный мужчина

В Капитолий хотел прорваться вооруженный мужчина

В США полиция задержала мужчину, который пытался проникнуть на охраняемую территорию Капитолия. Мужчина является жителем штата Вирджиния.

Он пытался пройти через КПП, имея при себе фальшивый пропуск. Во время досмотра у него были обнаружены пистолет и боеприпасы, в том числе свыше 500 патронов, сообщает CNN.

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