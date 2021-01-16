В Капитолий пытался прорваться вооруженный мужчина

Он пытался пройти через КПП, имея при себе фальшивый пропуск.
В США полиция задержала мужчину, который пытался проникнуть на охраняемую территорию Капитолия. Мужчина является жителем штата Вирджиния.
Он пытался пройти через КПП, имея при себе фальшивый пропуск. Во время досмотра у него были обнаружены пистолет и боеприпасы, в том числе свыше 500 патронов, сообщает CNN.
Импичмент Трампа – о чем сообщалось ранее:
- 13 января Палата представителей 232 голосами объявила импичмент 45-му президенту США Дональду Трампу. Он стал первым президентом в истории Америки, которому импичмент был объявлен дважды. Политика обвинили в подстрекательстве к восстанию в стране по мотивам событий у Капитолия.
- 13 января вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции США. Об этом он сообщил в письме спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.
- 10 января стало известно, что вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, позволяющей отстранить президента Дональда Трампа от власти.
- 9 января сенатор от Республиканской партии Лиза Меркауски публично заявила о своем несогласии с действиями Дональда Трампа. Ее слова стали первым голосом среди сенаторов-республиканцев с требованием отставки Трампа.
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере десять сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
Автор: Екатерина Трохимчук