В Карабахе признали утрату контроля над ключевым городом

Война в Карабахе / Министерство обороны Армении

Город Шуши, ключевой город военного конфликта в Нагорном Карабахе уже не контролируется армией обороны непризнанной Нагорной-Карабахской Республики.

Такую информацию опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь руководителя НКР Ваграм Погосян в понедельник, 9 ноября.

"К сожалению, мы вынуждены признать, что череда неудач все еще преследует нас, и город Шуши полностью вне нашего контроля", — говорится в его посте.

Погосян также отметил, что армия Азербайджана находится на подступах к столице НКР - городу Степанакерт.

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