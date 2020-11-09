В Карабахе признали утрату контроля над ключевым городом

Факт утраты контроля над городом Шуши признал пресс-секретарь руководителя непризнанной НКР Ваграм Погосян.
Город Шуши, ключевой город военного конфликта в Нагорном Карабахе уже не контролируется армией обороны непризнанной Нагорной-Карабахской Республики.
Такую информацию опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь руководителя НКР Ваграм Погосян в понедельник, 9 ноября.
"К сожалению, мы вынуждены признать, что череда неудач все еще преследует нас, и город Шуши полностью вне нашего контроля", — говорится в его посте.
Погосян также отметил, что армия Азербайджана находится на подступах к столице НКР - городу Степанакерт.
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Конфликт в Нагорном Карабахе - что было ранее:
- Вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха обострилось утром, 27 сентября. Ереван обвинил Баку в ракетных ударах по контролируемой непризнанной республикой НКР территориях, в Азербайджане заявили об армянской провокации иобъявили о начале контрнаступательной операции.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно докладывает о новых завоеваниях в Нагорном Карабахе. В понедельник, 2 ноября, президент заявил о контроле азербайджанской армией над еще 8 селами в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах.
- Пашинян также уточнил, что в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе российские пограничники были размещены на юго-восточной и юго-западной границе Армении.
Автор: Дмитрий Видоменко