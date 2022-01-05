В Казахстане протестующие захватили аэропорт: Украина массово переносит авиарейсы

Казахстан / Reuters

Авиакомпания Air Astana перенесла рейсы из Киева в Алматы. Это произошло на фоне массовых протестов в Казахстане и захвата аэропорта Алматы.

Сегодня, 5 января, планировался рейс Air Astana из Киева в Алматы в 21:40. Однако после сообщений о захвате аэропорта в Алматы и временном прекращении его работы на табло аэропорта Борисполь появилась информация о его переносе на 12:45.

Также, согласно данным табло Борисполя, на сегодня был запланирован рейс в Алматы авиакомпании МАУ.

В МАУ пояснили, что не выполняют собственные рейсы в Алматы из-за необходимости облета территории РФ. А указанный на табло рейс выполняет авиакомпания Air Astana.

В Алматы захватили аэропорт

Как сообщает на Orda.kz, ситуация в Казахстане существенно обострилась. Протестующие захватили аэропорт столицы.

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В аэропорту заявили о том, что рейсов сегодня не будет. При этом в здании находятся около 45 захватчиков.

"Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров. Вывели их через 11 ворота. Как раз в тот момент прилетел самолет", - сообщили в пресс-службе.

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Военные покинули аэропорт, сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров, добавили в аэропорту.

Кроме того, на фоне протестов аэропорт Актау приостановил работу. Протестующие разгромили терминал аэропорта Алматы и Duty Free.

Протесты в Казахстане - что случилось

В Казахстане протесты были вызваны повышением цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Однако через несколько дней количество требований значительно возросло. Теперь они требуют, в частности, чтобы действующее правительство ушло в отставку, чтобы в государстве проводилась борьба с коррупцией и кумовством, а также чтобы строились новые фабрики и заводы и уменьшался уровень безработицы.

4 января 2022 года в одном из крупнейших городов Казахстана Алматы началась острая фаза столкновений между протестующими и полицейскими. На улицы страны вышли сотни людей, которые возмущены коррупцией во власти и повышением цен на газ.

Из-за массовых акций протеста президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в Алматы с 23:00 до 07:00, оно продлится с 5 по 19 января. Также режим ЧП будет действовать в Мангистауской области.

На фоне массовых протестов из-за цены на газ президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Что требуют протестующие

Кроме озвученных ранее требований, протестующие уже заявили о списке новых. Среди них:

изменение режима в стране и проведение народных выборов в каждой области и городе;

возвращение Конституции 1993 года;

отказ от преследования общественных активистов;

приход к власти человека вне системы.

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