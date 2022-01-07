В Казахстане застрелили известного музыканта и режиссера

Сакен Битаев / соцсети

В Казахстане 6 января во время протестов был застрелен известный режиссер и оператор, основатель проекта Salamalec sound, "отец казахского хип-хопа" Сакен Битаев.

Как сообщают друзья погибшего в Facebook а также журналист Данияр Адилбеков, Битаев с друзьями сидел в машине и разговаривал, когда неизвестные пытались захватить машину и открыли стрельбу, в результате чего смертельно ранили режиссера.

"Пацаны дали по газам, а мародеры начали стрелять в едущую машину. Одна пуля пробила Сакену легкое и Сакена больше нет с нами. Сакен был одним из самых талантливых режиссеров. Отец казахского хип-хопа. Нет ни одного рэпера в Казахстане, кто не знает Salamalec sound – его детище. Режиссер от Бога", – написал Адилбеков.

Он добавил, что из-за нехватки полицейских родные до сих пор не могут забрать тело погибшего, чтобы похоронить.

Что произошло в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане разгорелись из-за повышения цены на сжиженный газ. Изначально митингующие требовали лишь снизить цену на газ, однако за несколько дней протестов требования значительно расширились.

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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны – это было одно из требований протестующих.

Власти ввели чрезвычайное положение: сначала в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях, позже-в столице и во всех остальных регионах страны.

В государстве несколько дней шли столкновения между протестующими и правоохранителями, были погибшие с обеих сторон.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал приказ открывать огонь по участникам массовых акций протеста на поражение без предупреждения. В стране продолжается антитеррористическая операция, объявлен "красный уровень".

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