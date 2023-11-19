В Красном море захватили судно, на котором могут быть украинцы: реакция МИД

Йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader с международным гражданским экипажем.

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В Красном море йеменские хуситы захватили судно Galaxy Leader / Коллаж: Главред, Фото: @army21ye, Facebook/oleg.nikolenko.50

В МИД Украины поручили украинским посольствам проверить информацию о возможном пребывании украинцев на борту грузового судна Galaxy Leader, о захвате которого йеменскими хуситами ранее сообщил Израиль.

"Видим сообщения в СМИ о захвате в Красном море грузового судна Galaxy Leader, на борту которого могут быть граждане Украины", - написал спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

При этом МИД Украины уже поручил причастным украинским посольствам проверить эту информацию, а также обратиться к компании-владельцу для выяснения точного состава экипажа судна и других деталей.

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"Держим эту ситуацию на особом контроле", - добавил Николенко.

Ранее Армия обороны Израиля и Офис премьер-министра Израиля заявили, что поддерживаемые Ираном йеменские хуситы захватили грузовое судно Galaxy Leader с международным гражданским экипажем, в том числе украинским, в Красном море.

Ранее сообщалось, что у берегов Африки пираты напали на танкер с украинцами и захватили заложников. Злоумышленники напали на танкер Davide B, в плену оказалась почти все члены экипажа.

Напомним, возле берегов Бенина – государства, расположенного в Западной Африке, пираты атаковали танкер Davide B, который принадлежит нидерландской компании De Poli Shipmanagement, и захватили в плен 15 моряков.

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