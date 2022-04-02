В Кремле назвали одну из главных целей войны в Украине

Песков / Reuters

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что одна из главных целей войны в Украине - это "спасение" так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также их "восстановление" в границах 2014 года. При этом представитель Кремля назвал российскую агрессию "военной спецоперацией".

"Одна из главных целей операции - это "спасение" этих "республик" и восстановление их государственности в границах 14-го года, то есть в тех границах, которые зафиксированы в "конституции" и Луганской, и Донецкой "народных республик", - сказал Песков в интервью телеканалу Беларусь 1.

Представитель Кремля добавил, что "демилитаризация" Украины идет полным ходом. По его словам, это тоже одна из целей войны, развязанной Россией против соседней страны.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники, близкие к администрации президента России и к правительству РФ, сообщали, что Путин осознает близкий провал в войне и ищет "новую идеологию для РФ". В Кремле понимают, что не захватят Киев, поэтому ищут способ объяснить своим гражданам "перемирие" с Украиной и то, почему россиянам придется жить под санкциями.

Также ранее украинский волонтер и военный ВСУ Юрий Касьянов отмечал, что после неудачных наступлений на украинские земли Путину пришлось "затянуть пояс" и сузить свой огромный список требований. Если сначала в Кремле был развернутый список целей, которых они хотели достичь в ходе войны против Украины, то теперь "аппетиты" Путина снизились.

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