В Кремле ответили на заявление Зеленского о встрече с Путиным / Reuters

Подробностей о месте и времени возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет, сообщил в понедельник, 26 апреля, спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Нет, пока деталей нет", - рассказал Песков в комментарии ТАСС, отвечая на вопрос, где и когда может состояться российско-украинский саммит.

Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что дал поручение главе своего Офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным.

"Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил, и вы это видели, встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил желание встретиться, но предложил мне встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связался с администрацией президента Путина, и они нашли понимание, определили сроки и место или город, где мы можем встретиться. Я думаю, что главное - это суть, о чем, а где - это уже детали", - сказал Зеленский.

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