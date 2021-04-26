В Кремле ответили на заявление Зеленского о встрече с Путиным

Зеленский заявил, что поручил Ермаку связаться с администрацией президента Путина, чтобы определить сроки и место встречи. Песков ответил на слова Зеленского.
Подробностей о месте и времени возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет, сообщил в понедельник, 26 апреля, спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, пока деталей нет", - рассказал Песков в комментарии ТАСС, отвечая на вопрос, где и когда может состояться российско-украинский саммит.
Ранее в понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что дал поручение главе своего Офиса Андрею Ермаку организовать его встречу с Путиным.
"Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил, и вы это видели, встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил желание встретиться, но предложил мне встретиться в Москве. Я уже дал задачу руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связался с администрацией президента Путина, и они нашли понимание, определили сроки и место или город, где мы можем встретиться. Я думаю, что главное - это суть, о чем, а где - это уже детали", - сказал Зеленский.
Переговоры Путина и Зеленского – о чем сообщалось ранее:
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
- Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.