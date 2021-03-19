В Кремле раскрыли планы Путина по США после заявления Байдена

Россия будет учитывать слова Байдена в адрес Путина, сказал Дмитрий Песков.
Несмотря на резонансное высказывание президента США Джо Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина, Москва намерена стремиться к сохранению отношений с Вашингтоном. При этом в Кремле будут учитывать слова Байдена, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Газета.ru.
В ответ на вопрос о том, ожидает ли мир новая холодная война после слов Байдена, Песков сказал, что Россия и весь мир заинтересованы в том, чтобы Москва продолжила работу с Вашингтоном.
"Президент заявлял желание продолжать отношения несмотря ни на что, поскольку это в интересах стран и всего мира", - сказал спикер Кремля.
Однако он также добавил, что Москва зафиксирует слова Байдена в адрес Путина.
"Мы не можем не учитывать высказываний Байдена", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеРоссия "отомстила" Байдену в Совбезе ООН после его слов о Путине
Скандал из-за заявления Байдена в адрес Путина.
- Американский президент Джо Байден в интервью ABC 17 марта согласился с мнением журналиста о том, что глава РФ Владимир Путин "убийца". Хозяин Белого дома также заявил, что Россия "заплатит цену" за вмешательство в американский избирательный процесс.
- Россия 18 марта решила отозвать посла в США Анатолия Антонова для проведения дальнейших консультаций по поводу того, как Москве выстраивать отношения с Вашингтоном в связи со сложившейся ситуацией.
- Позже Владимир Путин ответил на слова Джо Байдена. Российский глава государства пожелал здоровья главе Белого дома и сказал, что "кто так обзывается, тот сам так называется".
- Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки 19 марта подчеркнула, что президент США Джо Байден не намерен отказываться от своих слов в адрес Владимира Путина.