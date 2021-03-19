В Кремле раскрыли планы Путина по США после заявления Байдена

Путин стремится к сохранению отношений с США - Песков / Reuters

Несмотря на резонансное высказывание президента США Джо Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина, Москва намерена стремиться к сохранению отношений с Вашингтоном. При этом в Кремле будут учитывать слова Байдена, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Газета.ru.

В ответ на вопрос о том, ожидает ли мир новая холодная война после слов Байдена, Песков сказал, что Россия и весь мир заинтересованы в том, чтобы Москва продолжила работу с Вашингтоном.

"Президент заявлял желание продолжать отношения несмотря ни на что, поскольку это в интересах стран и всего мира", - сказал спикер Кремля.

Однако он также добавил, что Москва зафиксирует слова Байдена в адрес Путина.

"Мы не можем не учитывать высказываний Байдена", - подчеркнул Дмитрий Песков.Читайте такжеРоссия "отомстила" Байдену в Совбезе ООН после его слов о Путине

Скандал из-за заявления Байдена в адрес Путина.