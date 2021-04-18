В Кремле рассказали об условии участия Путина в саммите Байдена

Ответы на вопросы, которые интересуют Кремль, Москва стала получать лишь в последние дни, сказал Дмитрий Песков.
Вопрос участия президента РФ Владимира Путина в виртуальном саммите по климату, на который хозяин Белого дома Джо Байден пригласил главу Кремля, будет утвержден только после того, как Москва получит конкретную информацию об организации мероприятия и о том, кто будет руководить саммитом. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Нам надо проанализировать сначала вводные о том, как он (саммит) будет проходить, кто будет выступать, как, в какой очередности, что будет считаться итогом, кто будет председательствовать", - сказал спикер Кремля, сообщает ТАСС.
По его словам, в Москве стали получать информацию по этим вопросам "только в последние дни". В Кремле примут решение после того, как ситуация полностью прояснится.Читайте такжеДипломат раскрыл ударный план США и Байдена против России
"И нам нужно их тщательно проанализировать перед тем, как будет принято решение об участии президента", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Саммит по климату
- В Белом доме 26 марта официально заявили о том, что президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров на онлайн-саммит, в рамках которого должны обсуждаться вопросы изменения климата. Байден лично подтвердил, что среди приглашенных – российский президент Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин. Мероприятие должно пройти 22-23 апреля.
- В Кремле 29 марта сказали, что Москва рассмотрит соответствующее приглашение Байдена. Однако на тот момент у российского главы государства не могли точно ответить на вопрос об участии Путина в саммите по климату.