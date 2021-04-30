В Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о возможной встрече главы РФ с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Кремль ждет от украинской стороны предложений относительно встречи Путин – Зеленский, приводит слова спикера ТАСС.

По словам Пескова, Киев не сообщил российской стороне желаемую повестку дня.

"Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего...", – утверждает он.

Агрессия России против Украины

Отношения между Украиной и Россией испортились после Революции достоинства, которая началась в Киеве в ноябре 2013 года. В результате революции власть потерял пророссийский президент Виктор Янукович и сбежал в РФ.

Янукович призвал российские власти ввести войска в Украину.

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

На Донбассе в конце марта 2021 года обострился конфликт, пророссийские боевики стали чаще обстреливать позиции украинских военных. В результате одного из обстрелов погибли четверо защитников нашей страны.

Владимир Зеленский запросил переговоры с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации и так и не получил ответ от российской стороны.

В последние дни марта также стало известно, что РФ под видом учений стягивает войска к восточной границе Украины. Кроме того, Россия перебрасывала свежие силы в захваченный Крым.

Украина и ее западные партнеры требовали от властей России отказаться от обострения ситуации. Позже РФ начала возвращать войска в места постоянной дислокации.