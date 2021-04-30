В Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского

Спикер Путина утверждает, что российская сторона кое-что ждет от Киева.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о возможной встрече главы РФ с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Кремль ждет от украинской стороны предложений относительно встречи Путин – Зеленский, приводит слова спикера ТАСС.
По словам Пескова, Киев не сообщил российской стороне желаемую повестку дня.
"Наверное, в рабочем хотя бы или официальном порядке нам должны быть переданы и озвучены какие-то предложения конкретные. Пока нет ничего...", – утверждает он.
Возможная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина – что нужно знать
- Зеленский 20 апреля во время видеообращения обратился к России и предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, в которой идут бои.
- Глава РФ говорил, что Зеленского готовы принять в Москве для обсуждения российско-украинских отношений, а ситуацию на Донбассе украинской стороне стоит обсуждать с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
- Советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк говорил, что Зеленский хочет встретиться с Путиным, чтобы ускорить решение конфликта на Донбассе.
- Киев отказывается от прямых переговоров с представителями "ЛДНР".
- Наш президент говорил, что встречу с Путиным можно провести в Ватикане.
Агрессия России против Украины
Отношения между Украиной и Россией испортились после Революции достоинства, которая началась в Киеве в ноябре 2013 года. В результате революции власть потерял пророссийский президент Виктор Янукович и сбежал в РФ.
Янукович призвал российские власти ввести войска в Украину.
В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.
В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".
На Донбассе в конце марта 2021 года обострился конфликт, пророссийские боевики стали чаще обстреливать позиции украинских военных. В результате одного из обстрелов погибли четверо защитников нашей страны.
Владимир Зеленский запросил переговоры с Владимиром Путиным для обсуждения ситуации и так и не получил ответ от российской стороны.
В последние дни марта также стало известно, что РФ под видом учений стягивает войска к восточной границе Украины. Кроме того, Россия перебрасывала свежие силы в захваченный Крым.
Украина и ее западные партнеры требовали от властей России отказаться от обострения ситуации. Позже РФ начала возвращать войска в места постоянной дислокации.