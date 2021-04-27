У Зеленского рассказали, зачем президент хочет встретиться с Путиным

Встреча Зеленского и Путина / Reuters

Президент Владимир Зеленский стремится ускорить прекращение войны на Донбассе, и потому предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину проведение соответствующих переговоров. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, по мнению Зеленского, прямой межпрезидентский диалог – это "важная и обязательная возможность ускорить время, необходимое на решение".

"Потому что война – это война. Это трагедии конкретных людей. Исходя из этого, президент Украины предложил президенту России встречу. Фактически, предложение было принято. А то, чем сейчас обставляется этот факт, является технической стороной", – сказал советник главы государства, передает Интерфакс-Украина.

Подоляк также отметил, что темы переговоров будут непосредственно согласованы в консультациях между Офисом президента Украины и Администрацией президента России.

"Можно ли остановить войну без переговоров? Безусловно нельзя. Можно ли решить тот или иной конфликт только за счет агрессивной пропаганды? Нет, конечно. Могут ли проходить переговоры об остановке конкретной войны без участия российской стороны? Не могут", – добавил Подоляк.

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