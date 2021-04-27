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У Зеленского рассказали, зачем президент хочет встретиться с Путиным

27 апреля 2021, 17:50
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По словам советника ОП, президент Владимир Зеленский стремится ускорить прекращение войны на Донбассе.

Зеленский Путин
Встреча Зеленского и Путина / Reuters

Президент Владимир Зеленский стремится ускорить прекращение войны на Донбассе, и потому предложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину проведение соответствующих переговоров. Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, по мнению Зеленского, прямой межпрезидентский диалог – это "важная и обязательная возможность ускорить время, необходимое на решение".

"Потому что война – это война. Это трагедии конкретных людей. Исходя из этого, президент Украины предложил президенту России встречу. Фактически, предложение было принято. А то, чем сейчас обставляется этот факт, является технической стороной", – сказал советник главы государства, передает Интерфакс-Украина.

Подоляк также отметил, что темы переговоров будут непосредственно согласованы в консультациях между Офисом президента Украины и Администрацией президента России.

"Можно ли остановить войну без переговоров? Безусловно нельзя. Можно ли решить тот или иной конфликт только за счет агрессивной пропаганды? Нет, конечно. Могут ли проходить переговоры об остановке конкретной войны без участия российской стороны? Не могут", – добавил Подоляк.

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Переговоры Путина и Зеленского – о чем ранее сообщал Главред:

  • Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
  • В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
  • В Офисе президента Украины не намерены приглашать президента Российской Федерации Владимира Путина в Киев. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что гипотетическое приглашение Путина в Киев является некорректным.
  • Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

война на Донбассе Михаил Подоляк встреча Зеленского с Путиным Офис президента
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