У Кравчука резко высказались о возможной встрече Зеленского и Путина

Сергей Гармаш высказался о встрече Зеленского и Путина / ukr.radio

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что встреча между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным вряд ли состоится.

Как написал Гармаш в Facebook, шансы на такие переговоры двух лидеров государств равны нулю.

"Дипломатия, геополитика – это такие процессы, в которых слова, иногда, говорятся ради самих слов, а не действий. Часто слова – это и есть действия, особенно сигналы, и, особенно, если они вызвали ответную реакцию противника. В дипломатии (особенно пока армия накапливает ресурсы) важно не реагировать, а вызывать реакцию противника, навязывать ему свою повестку дня, темы для обсуждений, нарративы, порой – просто вовлекать в диалог. Иногда целью диалога является не конкретное решение в его результате, а сам диалог. Именно к этой категории действий я отношу предложения и заявления Зеленского и Путина по двусторонней встрече", – пояснил Гармаш.

Гармаш отметил, что, как заявил Кремль, такой саммит может быть посвящен обсуждению двусторонних отношений. А значит переговоры не включают в себя оккупированные территории Донбасса и Крыма.

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"А для Зеленского нет смысла встречаться с Путиным и не обсуждать эти темы, потому что именно они являются главной проблемой в отношениях двух стран, проблемой, затмевающей все остальные вместе взятые. И о чем они еще могут говорить – я не понимаю и не представляю. Как не поймет этого и украинское общество. Поэтому шансов на такие переговоры (в Москве, на Донбассе или где бы то ни было) – ноль", – подчеркнул Гармаш.

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