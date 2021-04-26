У Кравчука резко высказались о возможной встрече Зеленского и Путина

В ТКГ оценили вероятность встречи Зеленского с Путиным.
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что встреча между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным вряд ли состоится.
Как написал Гармаш в Facebook, шансы на такие переговоры двух лидеров государств равны нулю.
"Дипломатия, геополитика – это такие процессы, в которых слова, иногда, говорятся ради самих слов, а не действий. Часто слова – это и есть действия, особенно сигналы, и, особенно, если они вызвали ответную реакцию противника. В дипломатии (особенно пока армия накапливает ресурсы) важно не реагировать, а вызывать реакцию противника, навязывать ему свою повестку дня, темы для обсуждений, нарративы, порой – просто вовлекать в диалог. Иногда целью диалога является не конкретное решение в его результате, а сам диалог. Именно к этой категории действий я отношу предложения и заявления Зеленского и Путина по двусторонней встрече", – пояснил Гармаш.
Гармаш отметил, что, как заявил Кремль, такой саммит может быть посвящен обсуждению двусторонних отношений. А значит переговоры не включают в себя оккупированные территории Донбасса и Крыма.
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"А для Зеленского нет смысла встречаться с Путиным и не обсуждать эти темы, потому что именно они являются главной проблемой в отношениях двух стран, проблемой, затмевающей все остальные вместе взятые. И о чем они еще могут говорить – я не понимаю и не представляю. Как не поймет этого и украинское общество. Поэтому шансов на такие переговоры (в Москве, на Донбассе или где бы то ни было) – ноль", – подчеркнул Гармаш.
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Переговоры Путина и Зеленского – о чем ранее сообщал Главред:
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Кремля Владимиру Путину с предложением провести встречу на Донбассе с целью урегулирования вооруженной конфронтации.
- В ответ на это российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву, чтобы обсудить отношения России и Украины. Но для обсуждения прекращения боевых действий на Донбассе Путин посоветовал Зеленскому отправиться на переговоры с главарями боевиков "ЛДНР".
- В Офисе президента Украины не намерены приглашать президента Российской Федерации Владимира Путина в Киев. Глава ОП Андрей Ермак заявил, что гипотетическое приглашение Путина в Киев является некорректным.
- Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Москву, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.