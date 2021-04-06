В Кремле заявили о позиции Путина по "защите россиян" на Донбассе

Путин будет придерживаться планов по защите безопасности российских граждан - Песков / Reuters

В Кремле пока не готовы говорить о возможных действиях России по "защите" получивших гражданство РФ жителей Донецкой и Луганской областей Украины в случае эскалации российско-украинского конфликта на Донбассе. При этом безопасность российских граждан является приоритетом президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как сообщает ТАСС, на вопрос журналистов о том, как будет действовать Россия в случае усиления боевых действий на Донбассе, учитывая тот факт, что там есть люди с российскими паспортами, он отказался давать конкретный ответ. Однако добавил, что "защита российских граждан" остается приоритетным вопросом России и лично Путина.

"Безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента России Владимира Путина лично", - сказал Песков.

Кроме того, он обвинил Киев в использовании "воинствующей тематики" и якобы провокациях под прикрытием заявлений о "мнимой" российской угрозе, призвав украинскую сторону взять под контроль свои подразделения вооруженных сил.Читайте такжеУ Путина рассказали, чем грозит Украине вступление в НАТО

"Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые стоят непосредственно рядом с линией разграничения на Донбассе и которые чаще всего являются причиной провокаций", - добавил Песков, подчеркнув, что "ситуация действительно оставляет желать лучшего".

Война России и Украины на Донбассе