В Кремле заявили о позиции Путина по "защите россиян" на Донбассе

Ситуация на Донбассе оставляет желать лучшего, утверждает Дмитрий Песков.
В Кремле пока не готовы говорить о возможных действиях России по "защите" получивших гражданство РФ жителей Донецкой и Луганской областей Украины в случае эскалации российско-украинского конфликта на Донбассе. При этом безопасность российских граждан является приоритетом президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Как сообщает ТАСС, на вопрос журналистов о том, как будет действовать Россия в случае усиления боевых действий на Донбассе, учитывая тот факт, что там есть люди с российскими паспортами, он отказался давать конкретный ответ. Однако добавил, что "защита российских граждан" остается приоритетным вопросом России и лично Путина.
"Безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента России Владимира Путина лично", - сказал Песков.
Кроме того, он обвинил Киев в использовании "воинствующей тематики" и якобы провокациях под прикрытием заявлений о "мнимой" российской угрозе, призвав украинскую сторону взять под контроль свои подразделения вооруженных сил.Читайте такжеУ Путина рассказали, чем грозит Украине вступление в НАТО
"Пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль все-таки свои подразделения вооруженных сил, которые стоят непосредственно рядом с линией разграничения на Донбассе и которые чаще всего являются причиной провокаций", - добавил Песков, подчеркнув, что "ситуация действительно оставляет желать лучшего".
Война России и Украины на Донбассе
- Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что Россия стягивает свои войска к границам Украины для того, чтобы произвести впечатление на Запад и заставить Киев пойти на уступки. Москва вряд ли пойдет на большую войну против украинского государства.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников считает, что широкомасштабное военное наступление России на Украину маловероятно, однако нельзя исключать негативного сценария развития событий.
- Глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в нарушении всех договоренностей в рамках минского процесса и призвал Запад оказать давление на Киев с целью выполнения Минских соглашений.