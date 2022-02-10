В кризисе вокруг Украины настал самый опасный период - Джонсон

Борис Джонсон / УНИАН

На данный момент в инспирированном Россией кризисе вокруг Украины наступил самый опасный период, поскольку британская разведка все сообщает и сообщает о дальнейших передвижениях российских войск вблизи украинский границ. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках совместной с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции, сообщает агентство Reuters.

"Честно говоря, я не думаю, что [в Кремле -Главред] уже приняли решение [о начале вторжения на Украину - Главред]. Но это не значит, что ничего катастрофического не произойдет. Сообщения нашей разведки довольно печальны", — считает Джонсон.

При этом британский премьер считает, что вся Европа сейчас переживает "тяжелейший кризис безопасности за последние десятилетия".

Сам генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что направил российскому министру иностранных делу Сергею Лаврову письмо с приглашением продолжить серию встреч в "Совете Россия — НАТО".

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Антироссийские санкции за возможное вторжение в Украину

Британский премьер посетил Украину 1 февраля. Во время совместной пресс-конференции с Джонсоном президент Зеленский заявил - любые санкции действенны исключительно до вторжения, а отнюдь не после.

Тогда же британский премьер отметил, что его страна вместе с другими государствами готовит санкции против России, которые будут введены, "как только нога российского солдата пересечет границу".

Кроме этого, Джонсон заявил о выделении Украине дополнительно 88 млн фунтов (почти 119 млн долларов). Он добавил, что эта финансовая помощь поможет защитить страну от российского влияния.

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