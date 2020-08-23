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В МИД России рассказали, какие сценарии Москва поддержит в Беларуси

23 августа 2020, 15:23

Москва видит стабилизацию ситуации на территории Беларуси.

Сергей Лавров
Москва не против любого диалога власти и оппозиции в Беларуси - МИД РФ/ Reuters

Кремль будет готов поддержать любой формат диалога касательно урегулирования кризисной ситуации в Беларуси, который предложит действующий президент Александр Лукашенко.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Лавров заявил, что Москва будет не против любого диалога, который Лукашенко предложит белорусской оппозиции", - цитирует информагентство российского дипломата.

Кроме того, россияне считают, что в Беларуси стабилизируется политическая обстановка.

"Ситуация в Белоруссии стабилизируется", - считает Лавров.Читайте такжеЛукашенко готовит силовой вариант: армию Беларуси натравливают на демонстрантов

Ранее действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия в рамках договоренностей между Минском и Москвой может ввести в РБ войска с целью урегулирования внутриполитической ситуации внутри страны.

Впрочем, у Путина акцентировали внимание на том, что российских военных могут отправить в Беларусь только в том случае, если страна предстанет перед угрозой внешнего вторжения. В Кремле полагают, что официальные белорусские власти должны сами решать свои проблемы.

Тем временем эксперт Ольга Курносова объяснила, почему Россия не будет оказывать существенную военную помощь Беларуси.

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