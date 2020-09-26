В Минске начались жесткие задержания на массовой акции оппозиции

Задержания протестующих в Минске / tut.by

В субботу, 26 сентября, в Минске продолжились акции протеста. Участницы Женского марша решили собираться на Комаровском рынке, их задерживают силовики.

Как сообщает белорусское издание Тut.by, люди скандировали: "Это наш город", "Мы гуляем" и "Света — наш президент".

После этого к месту марша подъехали микроавтобусы с силовиками, начались задержания протестующих.

Одну из девушек несли сразу 4 силовика. Большинство женщин смогли разбежаться.

Пять микроавтобусов с силовиками в оливковой форме приехали на место сбора протестующих и начали прочесывать рынок.

/ tut.by

При этом людей выхватывали из толпы. Силовики увели в бусы несколько мужчин и женщин. Никто из них не сопротивляется.

Водители, которые проезжают мимо, забирают девушек от здания Комаровского рынка, спасая от задержаний.

Отметим, что среди задержанных в Минске оказалась легендарная белорусская активистка и оппозиционерка Нина Багинская, у которой отобрали бело-красно-белый флаг.