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В Минске силовики начали задерживать людей

27 сентября 2020, 14:46

В воскресенье, 27 сентября, в Минске состоится очередная акция оппозиции.

Марш мира Беларусь
В Беларуси пройдет уже 50-я протестная акция/ Reuters

Правоохранительные органы Беларуси накануне новой акции белорусской оппозиции, которая должна состояться в воскресенье, 27 августа, начали задерживать людей на улицах Минска.

Об этом сообщает белорусское издание Tut.by.

По информации ресурса, у торгового центра Галерея ОМОН в сопровождении неустановленных лиц в масках задерживает людей.

Также известно, что проводят задержания белорусов на пересечении улиц Городской вал и Немига.

Кроме того, задерживают людей и на перекрестке проспекта Машерова и улицы Тимирязева. Заводят людей в микроавтобусы и около стелы Минск – город-герой.

crhby

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  • Сегодня, 27 сентября, в Минске должна состояться уже 50-я акция белорусской оппозиции. Власти стянули войска и правоохранителей в центр города. Площадь независимости, где собираются активисты, перекрыта. Также закрыт проезд к резиденции Лукашенко.
  • Напомним, массовые акции в Беларуси начались после объявление Центризбиркомом Александра Лукашенко победителем президентских выборов. По официальным данным, он набрал 80,10% голосов избирателей.
  • Выборы не признала оппозиция. В ночь с 11 на 12 августа правоохранители массово задерживали и избивали людей на улицах страны. Тогда задержали около 7 тысяч протестующих и случайных прохожих.
  • Результаты выборов не признали страны Запада. От официальных властей Беларуси требуют проведения нового избирательного процесса.
  • 23 сентября прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко. Мероприятие не транслировали на телевидении и радио, что является нарушением законодательства.
  • Именно на 27 сентября анонсирована народная инаугурация Светланы Тихановской, которая, по версии оппозиции, является избранным президентом Беларуси.

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