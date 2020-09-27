В Минске силовики начали задерживать людей

В Беларуси пройдет уже 50-я протестная акция/ Reuters

Правоохранительные органы Беларуси накануне новой акции белорусской оппозиции, которая должна состояться в воскресенье, 27 августа, начали задерживать людей на улицах Минска.

Об этом сообщает белорусское издание Tut.by.

По информации ресурса, у торгового центра Галерея ОМОН в сопровождении неустановленных лиц в масках задерживает людей.

Также известно, что проводят задержания белорусов на пересечении улиц Городской вал и Немига.

Кроме того, задерживают людей и на перекрестке проспекта Машерова и улицы Тимирязева. Заводят людей в микроавтобусы и около стелы Минск – город-герой.

Читайте такжеТихановская провела переговоры с США о новых выборах президента Беларуси