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В Минске силовики повязали женщин на акции в поддержку Колесниковой

9 сентября 2020, 22:27

Почти сразу после начала акции силовики начали проводить задержания.

В Миснке задержали более 10 женщин

Сегодня в Минске состоялась женская акция в поддержку арестованной оппозиционерки Марии Колесниковой.

Во время акции силовики задержали более 10 активисток. Об этом сообщает белорусская правозащитная организация Весна.

Задержания происходили вблизи торгового центра "На Немиге".

По последним данным правозащитников, сегодня силовики задержали как минимум 13 женщин.

Задержали Басю и Кристину Пучинских, Елизавету Гвардзеенко, Марию Петражицкую, Кристину Курчанкову, Марту Щербакову, Марину Далматову, Ксению Бегун, Олесю Олексийчук, Ульяну Шеликову, Ульяну и Людмилу Шишкових и Варвару Ивчик.

  • В Минске состоялась акция в поддержку Колесниковой
  • В Минске состоялась акция в поддержку Колесниковой
  • В Минске состоялась акция в поддержку Колесниковой
  • В Минске состоялась акция в поддержку Колесниковой
  • В Минске состоялась акция в поддержку Колесниковой
  • В Минске состоялась акция в поддержку Колесниковой
  • В Минске состоялась акция в поддержку Колесниковой
  • В Минске состоялась акция в поддержку Колесниковой

Протесты в Беларуси

  • 9 августа в Беларуси прошли выборы президента страны, на которых, по официальным данным, победу одержал действующий президент страны Александр Лукашенко.
  • Победа Лукашенко не была признана значительной частью белорусского народа. Белорусы назвали выборы сфальсифицированными и вышли на массовые многотысячные акции протеста с целью проведения перевыборов президента.
  • Вечером с 11 на 12 августа в ходе очередных протестов сотрудники силовых структур Беларуси применили чрезмерную силу к протестующим. Силовики избивали как участников митингов, так и случайных прохожих, включая работников СМИ.
  • В ночь на 12 августа было задержано около 7 тысяч человек. Многих из них отвезли в следственный изолятор Минска на улице Окрестина. Белорусы жаловались, что в СИЗО их избивали и пытали.
  • 9 сентября в Минске на улицу вышли несколько десятков женщин, чтобы поддержать арестованную оппозиционерку Колесникову. Почти сразу после начала акции силовики начали проводить задержания. Изначально было известно о двух задержанных.
новости Беларуси Минск акция протесты женщины задержание ОМОН Мария Колесникова
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