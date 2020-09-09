В Минске силовики повязали женщин на акции в поддержку Колесниковой

В Миснке задержали более 10 женщин

Сегодня в Минске состоялась женская акция в поддержку арестованной оппозиционерки Марии Колесниковой.

Во время акции силовики задержали более 10 активисток. Об этом сообщает белорусская правозащитная организация Весна.

Задержания происходили вблизи торгового центра "На Немиге".

По последним данным правозащитников, сегодня силовики задержали как минимум 13 женщин.

Задержали Басю и Кристину Пучинских, Елизавету Гвардзеенко, Марию Петражицкую, Кристину Курчанкову, Марту Щербакову, Марину Далматову, Ксению Бегун, Олесю Олексийчук, Ульяну Шеликову, Ульяну и Людмилу Шишкових и Варвару Ивчик.

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