В Минске силовики задержали более 400 участников женского марша

Силовики хватали женщин на улице / TYT.by

В Минске в субботу, 19 сентября, прошел женский марш. Около 16.50 начались массовые задержания - сотрудники ОМОНа, а также люди в штатском и в оливковой форме хватали женщин прямо на улицах. По данным МВД, в этот день силовики задержали в Беларуси всего 430 участников акций протеста, из них в столице – 415.

Об этом сообщает TYT.by.

Также стало известно, что вечером силовики отпустили домой 385 человек.

Отметим, в белорусском МВД подчеркнули, что общее количество участников 11 протестных акций стране в субботу не превысило 900 человек. В то же время силовики уточнили, что в этот же день в поддержку властей в Беларуси было проведено 14 мероприятий, в которых участвовало более 5,6 тыс. человек.

Отметим, несмотря на задержания, белорусы продолжают протестовать – в воскресенье они собираются провести Марш справедливости.

В свою очередь правоохранительные органы Беларуси в воскресенье, 20 сентября, усиливают меры безопасности в столице

"Сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения несанкционированных акций и недопущения нарушений общественного порядка", - заявили в МВД.

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