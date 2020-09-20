В Минске силовики задержали более 400 участников женского марша

В этот день силовики задержали в Беларуси всего 430 участников акций протеста, из них в столице – 415.
В Минске в субботу, 19 сентября, прошел женский марш. Около 16.50 начались массовые задержания - сотрудники ОМОНа, а также люди в штатском и в оливковой форме хватали женщин прямо на улицах. По данным МВД, в этот день силовики задержали в Беларуси всего 430 участников акций протеста, из них в столице – 415.
Об этом сообщает TYT.by.
Также стало известно, что вечером силовики отпустили домой 385 человек.
Отметим, в белорусском МВД подчеркнули, что общее количество участников 11 протестных акций стране в субботу не превысило 900 человек. В то же время силовики уточнили, что в этот же день в поддержку властей в Беларуси было проведено 14 мероприятий, в которых участвовало более 5,6 тыс. человек.
Отметим, несмотря на задержания, белорусы продолжают протестовать – в воскресенье они собираются провести Марш справедливости.
В свою очередь правоохранительные органы Беларуси в воскресенье, 20 сентября, усиливают меры безопасности в столице
"Сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения несанкционированных акций и недопущения нарушений общественного порядка", - заявили в МВД.
Протесты в Беларуси – о чем говорилось ранее:
- 19 сентября телеграм-канал Nexta Live, который освещает события в Беларуси, опубликовал данные 1003 сотрудников МВД. По данным авторов, они принимали участие в задержании протестующих
- 18 сентября Совет ООН по правам человека принял важную резолюцию по Беларуси, в которой призвал власти страны начать переговоры с Координационным советом оппозиции. Резолюция была предложена Германией от имени Евросоюза.
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. После оглашения предварительных результатов тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.