В Москве силовики по-зверски разогнали форум, много задержанных

В начале мероприятия в зал вошли десятки силовиков, которые увели около 200 участников форума в автозаки. Некоторым участникам выкручивали руки.
В субботу, 13 марта, в Москве правоохранители сорвали форум независимых муниципальных депутатов. Задержали около двух сотен участников съезда, сообщают российская служба BBC, Медуза
В начале мероприятия в зал вошли десятки силовиков, которые увели около 200 участников форума в автозаки.
Среди задержанных:
- бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман,
- публицист Владимир Кара-Мурза,
- глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин
- исполнительный директор Открытой России Андрей Пивоваров.
Некоторым задержанным выкручивали руки.
Российские СМИ отмечают, что формальными причинами задержания стали сотрудничество с "нежелательной организацией" и "нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований".
Указано, что Форум независимых муниципальных депутатов общественная организация Объединенные демократы планировала провести в Москве в гостинице "Измайлово" 13-14 марта. Организаторы называли целью форума создание сильного сообщества депутатов со всей России.
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