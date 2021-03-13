В Москве силовики по-зверски разогнали форум, много задержанных

В России силовики разогнали мероприятие

В субботу, 13 марта, в Москве правоохранители сорвали форум независимых муниципальных депутатов. Задержали около двух сотен участников съезда, сообщают российская служба BBC, Медуза

В начале мероприятия в зал вошли десятки силовиков, которые увели около 200 участников форума в автозаки.

Среди задержанных:

бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман,

публицист Владимир Кара-Мурза,

глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин

исполнительный директор Открытой России Андрей Пивоваров.

Некоторым задержанным выкручивали руки.

Российские СМИ отмечают, что формальными причинами задержания стали сотрудничество с "нежелательной организацией" и "нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований".

Указано, что Форум независимых муниципальных депутатов общественная организация Объединенные демократы планировала провести в Москве в гостинице "Измайлово" 13-14 марта. Организаторы называли целью форума создание сильного сообщества депутатов со всей России.

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