В НАТО оценили риски применения Россией ядерного оружия против Укрианы

Столтенберг оценил вероятность применения рф ядерного оружия / Фото Reuters

Вероятность применения Россией ядерного оружия не является слишком высокой, но к угрозам необходимо относиться серьезно, говорится в заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, Россия продолжает осуществлять эскалацию конфликта с Украиной, проводя псевдореферендумы, угрожая ядерным оружием и объявляя мобилизацию, поскольку это "приведет к еще большему количеству страданий".

"Любое применение ядерного оружия абсолютно неприемлемо, это изменит природу конфликта, и Россия должна знать, что о ядерной войне нельзя даже думать. Я не говорю, что очень велика вероятность того, что оно будет применено, но я говорю, что когда мы видим, что Россия и Путин снова и снова повторяют риторику о ядерном оружии, это то, что мы должны воспринимать серьезно", - подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что применение ядерного оружия будет "иметь ряд последствий для России".

Ядерный шантаж РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября в своем выступлении, в ходе которого было объявлено о частичной мобилизации в стране-агрессоре и готовности Москвы признать результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, пригрозил миру ядерным оружием.

"Россия также располагает различными системами поражения и по отдельным компонентам более современными, чем у стран НАТО. При угрозе своей территориальной целостности Россия использует все имеющиеся средства, это не блеф", - сказал глава Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не думает, что российский диктатор Владимир Путин блефует, когда прибегает к угрозам ядерным оружием.Зеленский отметил, что мир должен давить на Путина и не разрешать продолжение его ядерных угроз.

"Возможно, вчера это был блеф. Сейчас это может быть реальностью", – сказал глава государства в интервью CBS News.

26 сентября пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что на данный момент Вашингтон не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, но к угрозам российского диктатора Владимира Путина относится крайне серьезно.

Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев разразился новыми ядерными угрозами. По его словам, РФ может применить ядерное оружие при нападении на ее территорию или ее союзников.

Читайте также: