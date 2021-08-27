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В оккупированном Крыму кандидат в депутаты Госдумы сбежал с дебатов в прямом эфире (видео)

27 августа 2021, 13:07

В начале эфира политик принялся рассказывать о России и ее богатства, но по ходу выступления передумал и попросил немедленно прекратить дебаты.

Инцидент произошел в оккупированном Крыму. / Скриншот

В оккупированном РФ Крыму член партии Справедливая Россия – За правду Олег Северненко, пытающийся попасть в Госдуму, сбежал с дебатов, проходивших в прямом эфире телеканала в Керчи. Видео с опозорившимся политиком было обнародовано в соцсетях.

В начале эфира Северненко принялся рассказывать о России и ее богатства, но по ходу выступления замолчал и добавил, что не может продолжать. "Прошу прощения... Можно я... Я, честно, переволновался, не смогу... Можно остановить эфир?" – прошептал он.

Ведущая поблагодарила политика за выступление и еще раз назвала зрителям его имя. Тогда Северненко, не дожидаясь, пока она закончит, покинул сцену, недовольно мотая головой. К слову, после захвата Россией Крыма в 2014 году Северненко уже дважды пытался стать депутатом, выдвигаясь от партии Родина и ЛДПР.

Выборы в Госдуму: главное

  • В России депутатов в Госдуму будут избирать 19 сентября 2021 года. Уже длительное время Кремль активно призывает жителей оккупированных территории Крыма и Донбасса принимать в них участие.
  • В частности, оккупанты выдавали там российские паспорта. Впоследствии проектом постановления ЦИК России жителям оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют российские паспорта, разрешили голосовать на выборах.
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