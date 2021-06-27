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Раздача паспортов РФ на Донбассе: Киев резко ответил на наглые обвинения Москвы

27 июня 2021, 16:42
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Международное сообщество должно жестче отреагировать на раздачу паспортов РФ на Донбассе, уверен Олег Николенко.

Россия, паспорта
РФ раздает свои паспорта на Донбассе / УНИАН

Раздачу российских паспортов на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, международное сообщество должно жестче отреагировать на раздачу российских паспортов на Донбассе, сказал он в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

"Даже после его реинтеграции Россия будет пытаться разыграть "карту российского гражданства".. Фактически, это - российская бомба замедленного действия. Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы ее обезвредить", - считает Николенко.

Комментируя слова представителей МИД РФ в связи с высказываниями президента Украины о предоставлении российского гражданства жителям Донбасса, он отметил: "Можно только посочувствовать МИД Российской Федерации, которому "трудно понять" последствия деструктивной российской политики. Российская паспортизация - испытанное средство распространения шовинистической идеологии "русского мира", элемент российских гибридных тактик против соседних государств. Под видом "защиты российских соотечественников" войска России оккупировали части территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии".

По его данным, за два года более полумиллиона местных жителей в ОРДЛО получили российские паспорта. Он заявил, что таким шагом Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий.

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"Зато, российская сторона продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство", - указал спикер.

По словам Николенко, в таких условиях шумные призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в Минском процессе выглядят особенно циничными и такими, которые не имеют ничего общего с реальностью.

"РФ должна наконец начать выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей и Нормандского формата на основе полного уважения суверенитета Украины, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права", - добавил Николенко.

Читайте такжеУ Путина отреагировали на слова Зеленского о паспортах на Донбассе

Ранее Зеленский заявил, что Россия не следует логике Минских соглашений, выдавая населению не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта.

Выдача российских паспортов жителям ЛДНР

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, указ позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, без подтверждения кредитоспособности и владения русским языком, а также без отказа от иностранного гражданства.

Сам Путин такой шаг назвал "чисто гуманитарным" решением.

Позднее официальный спикер МИД РФ Мария Захарова раскрыла подоплеку такой раздачи паспортов. По ее словам, решение напрямую связано с тем, что такие люди давно фактические являются стали жителями России.

Указ вызвал резкую реакцию украинского лидера: новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые украинцы по различным причинам могут согласится на получение российского паспорта, но в перспективе это не будет иметь положительный результат, поскольку все граждане понимают разительное отличие России от Украины:

Поэтому не стоит рассчитывать, что многие украинцы захотят стать "новой нефтью", в которую власти России пытаются превратить собственный народ. Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления.

Путин в ответ заявил, что был "далек от того, чтобы кого-то провоцировать", и привел в пример аналогичные действия по отношению к проживающим на Украине соотечественникам со стороны Польши, Румынии и Венгрии.

В США отметили, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса - "крайне провокационная акция", которая создает серьезное препятствие для реализации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса, а спецпредставитель Белого дома по Украине Курт Волкер назвал шаг Путина "сценарием по оккупации".

Тем не менее, 29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям Луганской области. 30 апреля в селе Покровское Неклиновского района Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям территорий Донецкой области, а 6 мая пункт по приему документов желающих получить российское гражданство открылся в Луганске.

новости России выдача паспортов новости Украины новости Донбасса Олег Николенко
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