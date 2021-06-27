Раздача паспортов РФ на Донбассе: Киев резко ответил на наглые обвинения Москвы

РФ раздает свои паспорта на Донбассе / УНИАН

Раздачу российских паспортов на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, международное сообщество должно жестче отреагировать на раздачу российских паспортов на Донбассе, сказал он в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

"Даже после его реинтеграции Россия будет пытаться разыграть "карту российского гражданства".. Фактически, это - российская бомба замедленного действия. Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы ее обезвредить", - считает Николенко.

Комментируя слова представителей МИД РФ в связи с высказываниями президента Украины о предоставлении российского гражданства жителям Донбасса, он отметил: "Можно только посочувствовать МИД Российской Федерации, которому "трудно понять" последствия деструктивной российской политики. Российская паспортизация - испытанное средство распространения шовинистической идеологии "русского мира", элемент российских гибридных тактик против соседних государств. Под видом "защиты российских соотечественников" войска России оккупировали части территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии".

По его данным, за два года более полумиллиона местных жителей в ОРДЛО получили российские паспорта. Он заявил, что таким шагом Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий.

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"Зато, российская сторона продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство", - указал спикер.

По словам Николенко, в таких условиях шумные призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в Минском процессе выглядят особенно циничными и такими, которые не имеют ничего общего с реальностью.

"РФ должна наконец начать выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей и Нормандского формата на основе полного уважения суверенитета Украины, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права", - добавил Николенко.

Читайте такжеУ Путина отреагировали на слова Зеленского о паспортах на Донбассе

Ранее Зеленский заявил, что Россия не следует логике Минских соглашений, выдавая населению не подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта.