В Подмосковье обрушился надземный переход: десятки пострадавших

Погибших в результате ЧП нет.
В воскресенье, 27 сентября, в Ступинском районе Подмосковья на территории промзоны обрушился надземный переход.
ЧП произошло на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово, передает РИА Новости.
Сначала сообщалось, что при обрушении пострадали 13 человек, троим из них потребовалась госпитализация. Все пострадавшие — сотрудники предприятия.
Погибших в результате обрушения нет.
Позже стало известно, что количество госпитализированных при обрушении надземного пешеходного перехода в Подмосковье увеличилось до 17 человек, общее число пострадавших - 25 человек, передает ТАСС.
На место направились спасатели и специалисты, которые установят причины ЧП. Прокуратура Московской области начала проверку.
Напомним, 24 августа в городе Каджалпура в Индии обрушился пятиэтажный жилой дом.