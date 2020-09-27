В Подмосковье обрушился надземный переход: десятки пострадавших

Обрушение перехода произошло на территории компании FM Logistic/ Фото ГУ МЧС РФ по Московской области

В воскресенье, 27 сентября, в Ступинском районе Подмосковья на территории промзоны обрушился надземный переход.

ЧП произошло на территории компании FM Logistic в деревне Сидорово, передает РИА Новости.

Сначала сообщалось, что при обрушении пострадали 13 человек, троим из них потребовалась госпитализация. Все пострадавшие — сотрудники предприятия.

Погибших в результате обрушения нет.

Позже стало известно, что количество госпитализированных при обрушении надземного пешеходного перехода в Подмосковье увеличилось до 17 человек, общее число пострадавших - 25 человек, передает ТАСС.

На место направились спасатели и специалисты, которые установят причины ЧП. Прокуратура Московской области начала проверку.

Напомним, 24 августа в городе Каджалпура в Индии обрушился пятиэтажный жилой дом.