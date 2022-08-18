В Польше полиция скрутила пьяного русского, который бросался на медиков и кричал "Я люблю Путина!"

Пьяного россиянина быстро усмирили. На место инцидента прохожие быстро вызвали патруль полиции, который его задержал и отвез в участок.
Русский мужчина в сильно пьяном виде на одной из автобусных остановок Варшавы выкрикивал оскорбления в адрес прохожих и пытался напасть на медиков из кареты скорой помощи. Видеозапись очевидцев опубликовал в Twitter портал Visegrad 24.
В записи видно, как пьяный мужчина пристает к прохожим. Кроме оскорблений, он нелицеприятно комментировал польско-американское сотрудничество и орал: "Я люблю Путина!".
Любопытно, что на крики россиянина никто толком не реагировал. И он бросился с кулаками на прохожих. В какой-то момент мужчина напал на медиков из кареты скорой помощи, которые помогали одному из прохожих исполнять служебные обязанности.
Пьяного россиянина быстро усмирили. На место вызвали патруль полиции, который его задержал и отвез в участок.
Напомним, ранее россиянку Оксану Маряхину за выкрикивание лозунга "Слава России!" перед украинцами в Греции жестоко избили на пляже.
"На нас посыпались матерные слова, угрозы, и люди пошли драться с какими-то предметами в руках. Я увидела несколько знакомых лиц с украинской стороны, пыталась вразумить и остановить. Никто меня не слышал. Я пыталась разнять, и человек, которого я немного знаю, ударил меня кастетом в лицо, в заднюю часть головы, а когда я упала, били ногами, куда могли. Синяки у меня на руках, на ногах, на ребрах ", – заявила она.
В немецком в городе Фрайбург (земля Баден-Вюртемберг) в супермаркете кассирша-россиянка напала с невероятно оскорбительной бранью на украинку Яну Викнянскую, которая была в сине-желтой защитной маске.
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