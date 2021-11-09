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В Польше украинцы попали в страшную аварию: в МИД рассказали о погибших

9 ноября 2021, 15:27

Микроавтобус Mercedes слетел с дороги в кювет и врезался в дерево.

  • ДТП с украинцами в Польше
    ДТП с украинцами в Польше полиция Польши
  • ДТП с украинцами в Польше
    ДТП с украинцами в Польше полиция Польши
  • ДТП с украинцами в Польше
    ДТП с украинцами в Польше полиция Польши
  • ДТП с украинцами в Польше
    ДТП с украинцами в Польше полиция Польши
  • ДТП с украинцами в Польше
    ДТП с украинцами в Польше полиция Польши

Микроавтобус с украинцами попал в страшную аварию в Польше. В результате аварии погибли два человека, еще двое - пострадали.

Как сообщает издание Echo Dnia, авария произошла утром, 9 ноября, в селе Ханьча, Свентокшиское воеводство.

Известно, что микроавтобус Mercedes с украинскими регистрационными номерами, за рулем которого находился 25-летний водитель, слетел с дороги в кювет и врезался в дерево.

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"В результате пассажиров микроавтобуса зажало внутри салона. Спасатели с помощью гидравлического инструмента спасатели разрезали кузов и вытащили их на поверхность", - говорится в сообщении.

Однако, "скорая" констатировала смерть двух человек: 25-летней женщины и 24-летнего мужчины. Они, как сообщают в издании, являются гражданами Украины.

Кроме того, 25-летнего водителя и 35-летнего пассажира микроавтобуса госпитализировали в тяжелом состоянии.

Что говорят в МИД Украины

В Министерстве иностранных дел подтвердили информацию о гибели двух украинцев в ДТП в польском городе Ханча.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что двум пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.

"В результате столкновения автомобиля погибли два гражданина. Остальные двое получили травмы, сейчас они госпитализированы, им предоставляется необходимая медицинская помощь", - рассказал Николенко.

По его словам, Генеральное консульство Украины в Кракове уже оказывает консульскую помощь пострадавшим в ДТП украинцам.

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"Украинские консулы взаимодействуют с польской полицией для выяснения обстоятельств ДТП, контролируют процесс лечения пострадавших и поддерживают связь с их родственниками, готовят репатриацию тел погибших", - добавил Николенко.

Как сообщал Главред, в начале октября в Польше трагически погиб заробитчанин из Украины. На скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой 23-летний украинец выполнял дорожные работы. Во время того, как мужчина рисовал дорожную разметку, его сбил грузовой автомобиль.

24 сентября вблизи города Олесница на юго-западе Польши в ДТП погиб украинец. По предварительной информации, ему было около 30 лет. Местные правоохранители рассказали, что водитель потерял контроль над авто - транспортное средство слетело с дороги, а затем перевернулось.

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ДТП МИД Украины масштабная авария
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