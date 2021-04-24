В Польше заявили о планах Путина и предупредили об опасности

В Польше укрепляют армию, опасаясь возможной военной агрессии РФ / УНИАН

Российский президент Владимир Путин проводит политику, целью которой является восстановление Российской империи. Не исключено, что после Украины с агрессией РФ могут столкнуться страны Балтии и Польша. Именно поэтому Варшава проводит мероприятия по модернизации своих вооруженных сил и увеличивает численность военного контингента. Об этом заявил польский глава Минобороны Мариуш Блащак.

В эфире Польского радио он напомнил о том, что Россия осуществила военное вторжение в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 году. При этом он вспомнил и слова погибшего президента Польши Леха Качиньского: "Сначала Грузия, потом Украина, позже Прибалтика, а еще позже, возможно, и Польша". По его мнению, Путин, определенно, пытается восстановить Российскую империю.

"Несомненно, политика президента Путина направлена на восстановление Российской империи", - сказал министр.

Именно по этой причине, подчеркнул Блащак, Польша работает над усовершенствованием своих вооруженных сил и численностью военного контингента.

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