В Польше заявили о планах Путина и предупредили об опасности

Ситуация со стягиванием войск РФ к границам Украины вызвала беспокойство в Польше.
Российский президент Владимир Путин проводит политику, целью которой является восстановление Российской империи. Не исключено, что после Украины с агрессией РФ могут столкнуться страны Балтии и Польша. Именно поэтому Варшава проводит мероприятия по модернизации своих вооруженных сил и увеличивает численность военного контингента. Об этом заявил польский глава Минобороны Мариуш Блащак.
В эфире Польского радио он напомнил о том, что Россия осуществила военное вторжение в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 году. При этом он вспомнил и слова погибшего президента Польши Леха Качиньского: "Сначала Грузия, потом Украина, позже Прибалтика, а еще позже, возможно, и Польша". По его мнению, Путин, определенно, пытается восстановить Российскую империю.
"Несомненно, политика президента Путина направлена на восстановление Российской империи", - сказал министр.
Именно по этой причине, подчеркнул Блащак, Польша работает над усовершенствованием своих вооруженных сил и численностью военного контингента.
Отведение войск РФ от границ Украины
- Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о начале отведения войск Южного и Западного военного округов от границ Украины с 23 апреля. Мотивом таких действий россияне называют завершение боевых учений.
- Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что такое решение сможет снизить напряженность у украинских границ. Киев, как и ранее, рассчитывает на мирное разрешение российско-украинского конфликта на Донбассе.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что передислокация войск РФ с границ Украины связана с военными решениями Москвы, которые россияне принимают исходя из необходимости.
- Эксперты Conflict Intelligence заявили, что Россия может отвести не все войска от границ Украины. Как утверждают аналитики, 41-я армия по-прежнему пребывает под Воронежем. Ситуация похожа на 2014 год, когда отдельные военные подразделения РФ в августе появились на Донбассе.