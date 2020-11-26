В Польше заявили об угрозе распада ЕС: в чем причина

Польша и Венгрия заблокировали принятие бюджета ЕС на 2021 год.
В Польше заявили об опасности распада Европы из-за нового механизма распределения бюджета Европейского союза. По словам премьер-министр Польши Матеуша Моравецкого Польша и Венгрия продолжат ветировать бюджет ЕС на 2021 год.
"Сегодня мы стоим перед новым вызовом - совершенно новым механизмом, который ... является политически мотивированным решением и может привести к разделению, а возможно, и к распаду ЕС", - заявил польский премьер, передает Укринформ.
Новый механизм распределения бюджета ЕС, по мнению Моравецкого, является политически мотивированным и нарушает верховенство права.
"Это очень опасно для единства всей Европы. Это - плохое решение, которое угрожает распадом Европы", - отметил он.
Он отметил, что ни Польша ни Венгрия не хотят, чтобы ЕС сошел со своего курса, который заключается в том, что 27 стран имеют 27 различных правовых норм и традиций.
"Мы не будем колебаться применить вето - не только для добра Венгрии и Польши, но и всего ЕС", - подчеркнул премьер Польши.
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