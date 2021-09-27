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В президента Франции Макрон кинули похожий на яйцо предмет

27 сентября 2021, 14:56
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По данным издания, Макрон попросил своих сотрудников отдельно поговорить с нападавшим, чтобы понять его мотивы. И даже якобы сам готов пообщаться с ним.

Макрон
Эммануэль Макрон / Reuters

На выставке Sirha 2021 в Лионе во французского президента Эммануэля Макрона бросили предмет, крайне похожий на яйцо. Нападавший задержан. Видео инцидента была опубликована на странице в Twitter портале Lyon Mag.

Некий молодой человек бросил похожий на яйцо предмет в главу государства, сделал протестующий жест и выкрикнул: "Да здравствует революция!". Его задержали сотрудники службы безопасности.

По данным издания, Макрон попросил своих сотрудников отдельно поговорить с нападавшим, чтобы понять его мотивы. И даже якобы сам готов пообщаться с этим мужчиной.

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Напомним, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с министром иностранных дел Франции Жаном-Ив Ле Дрианом заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен приехать в Украину.

Последняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции состоялась 16 апреля. Они встретились в Елисейском дворце, где обсудили, в частности, усиление войск России на границах с Украиной, будущую встречу советников в Нормандском формате и перспективы членства Украины в ЕС и НАТО.

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Эммануэль Макрон новости Франции
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