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В РФ мужчина сам на себя написал заявление в полицию, потому что он не поддерживает войну в Украине

18 августа 2022, 19:50

Россиянин разрисовал дом цветами украинского флага и написал "Нет войне", а потом донес на себя в полицию.

Российские войска, российские военные, женщина с плакатом путина, владимир путин
В РФ мужчина сам на себя написал заявление в полицию, потому что он не поддерживает войну в Украине/ Фото иллюстративное: Reuters

В России доносы на тех, кто выступает против войны в Украине, перешли на новый уровень. Один россиянин из Подмосковья сам на себя написал заявление в полицию, потому что не поддерживает войну.

Об этом сообщает российский телеграм-канал "Осторожно, Москва". Отмечается, что такой инцидент произошел с 29-летним жителем Красногорска, что под Москвой.

Парень донес на себя в полицию и рассказал, что он раскрасил один из домов в цвета украинского флага. Кроме этого, он сделал надпись "Нет войне".

Однако впоследствии россиянин "раскаялся" и, чтобы искупить "вину", решил заявить на себя в полицию.

Он сам попросил наказать его согласно статье о дискредитации российской оккупационной армии. После этого на россиянина составили протокол, и теперь ему грозит штраф.

Ранее сообщалось, что 71-летняя россиянка "сдала" полиции свою соседку-украинку за то, что она во время конфликта заявила, что Украина победит Россию в войне, вернет свои территории и уничтожит Крымский мост.

Напомним, одна из россиянок, которая с семьей покидала Крым из-за взрывов, закатила истерику и расплакалась, так не хотела покидать "насиженное место" в Алуште. Видео ее неадекватного поведения попало в сеть.

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