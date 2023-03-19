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В РФ не скрывают, что это "люди иного сорта": Тизенгаузен назвал 2 региона, где ненавидят Путина

19 марта 2023, 08:59
Восстать против путинского режима могут в некоторых субъектах РФ, счиатет политтехнолог Борис Тизенгаузен.
Борис Тизенгаузен, Владимир Путин
Тизенгаузен назвал 2 региона, где ненавидят Путина / скриншот YouTube

Развал России вряд ли начнется из Чечни, но есть другие регионы, которые готовы выступить против путинского режима.

В интервью Главреду политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, что в некоторых субъектах РФ можно при определенном внешнем воздействии, включая воздействие информационно-психологических операций, немного раскачать ситуацию.

"Например, Бурятия, ведь это регион, из которого больше всего было отправлено и погибло солдат. По-моему, там отправили чуть ли не в 30 раз больше, чем из Москвы. Нищий регион, в котором прекрасно понимают отношение к себе. В России дня не проходит, чтобы кто-то на пропагандистских каналах не рассказывал про титульность "величия русской нации". Как относятся к бурятам, якутам мы все прекрасно знаем – в РФ никто не скрывает, что это "люди иного сорта". Хотя в цивилизованном мире все понимают, что не бывает "сортов" у народностей, тогда как в России до сих пор сохраняется имперское мышление. Потому, скорее всего, полыхнет там, где нищие и бедные", - пояснил политолог.

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Также он подчеркнул, что восстать могут жители тех регионов РФ, где есть ресурсы.

"Например, в Якутии добывают алмазы, и если бы все деньги от добычи полезных ископаемых шли в местный бюджет, то при должном управлении это был бы процветающий край. Потому я склонен к тому, что если и будут какие-то народные волнения, то они уж точно начнутся не с Чечни", - подытожил Тизенгаузен.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что война РФ против Украины станет началом распада России. РФ проигрывает в развязанной против Украины кровавой войне, подчеркнул он.

"Это не наша вина. Мы в этом принимаем опосредованное участие. Это вина россиян, когда они избрали (президентом — ред.) человека с психикой фашиста. Шаги, которые он (Путин — ред.) делал в течение 22 лет, привели к тому, что они сейчас будут самоуничтожаться. Шаги, которые будут делать в дальнейшем, будут только ухудшать их ситуацию", — уверен секретарь СНБО.

Напомним, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил о том, что Россия не готова к применению тактического ядерного оружия.

"Ядерное оружие в любой стране мира – это средство сдерживания. Это, в принципе, не оружие, а инструмент, повторюсь, стратегического сдерживания. Могут ли они теоретически использовать ядерное оружие? Теоретически – могут, это только ускорит распад РФ и они это прекрасно знают и понимают. Они не так уж глупы все, как бы нам хотелось", — сказал руководитель украинской разведки.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Борис Тизенгаузен
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