В РФ оценили шансы дочери Путина занять его место в Кремле

Владимир Путин / Reuters

Шансы на то, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова может сменить своего отца в Кремле оценил российский правозащитник Николай Полозов.

Как подчеркнул он в эфире ObozTV, передача власти по наследству в РФ дочери Владимира Путина крайне маловероятна.

"Скорее всего, будут подыскивать какую-то фигуру преемника, который будет выглядеть как консенсус внутри элит, и даст гарантии тем, кто будет уходить вместе с Путиным", – считает правозащитник.

Говоря о вероятности того, что Россию после Путина возглавит Екатерина Тихонова, он обратил внимание на гарантии безопасности уходящему лидеру и членам его окружения.

"Есть вопрос политического веса и политического капитала внутри элит – у самой Екатерины Тихоновой или у той партии, которая продвигает это престолонаследие", - сказал правозащитник.

В то же время он уверен в том, что на сегодня нет оснований говорить о скорой смене власти в Кремле.

Кроме тго, собеседник выразил увереность в том, что даже в полубессознательном состоянии Путин все равно будет "руками и ногами держаться за свое кресло, и просто так он никуда не уйдет".

Что известно о Екатерине Тихоновой: