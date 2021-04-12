В РФ оценили шансы дочери Путина занять его место в Кремле

Николай Полозов оценил вероятность передачи власти в РФ по наследству.
Шансы на то, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова может сменить своего отца в Кремле оценил российский правозащитник Николай Полозов.
Как подчеркнул он в эфире ObozTV, передача власти по наследству в РФ дочери Владимира Путина крайне маловероятна.
"Скорее всего, будут подыскивать какую-то фигуру преемника, который будет выглядеть как консенсус внутри элит, и даст гарантии тем, кто будет уходить вместе с Путиным", – считает правозащитник.
Говоря о вероятности того, что Россию после Путина возглавит Екатерина Тихонова, он обратил внимание на гарантии безопасности уходящему лидеру и членам его окружения.
"Есть вопрос политического веса и политического капитала внутри элит – у самой Екатерины Тихоновой или у той партии, которая продвигает это престолонаследие", - сказал правозащитник.
В то же время он уверен в том, что на сегодня нет оснований говорить о скорой смене власти в Кремле.
Кроме тго, собеседник выразил увереность в том, что даже в полубессознательном состоянии Путин все равно будет "руками и ногами держаться за свое кресло, и просто так он никуда не уйдет".
Что известно о Екатерине Тихоновой:
- Напомним, в эфире российского телевидения показали интервью с руководителем НИР "Инопрактика" Екатериной Тихоновой, которую называют дочерью президента РФ Владимира Путина.
- Напомним, ранее западные СМИ узнали, что дочь Путина владеет состоянием в миллиарды долларов.
- Кроме того, Reuters сообщал о свадьбе Тихоновой и Шамалова, которая произошла в 2013 году. А в январе 2018 года Bloomberg сообщил, что они развелись.