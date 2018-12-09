"Операция преемница": на росТВ начали пиарить дочь Путина

Екатерина Тихонова рассказала о своем личном вкладе в развитие науки.
В эфире российского телевидения показали интервью с руководителем НИР "Инопрактика" Екатериной Тихоновой, которую называют дочерью президента РФ Владимира Путина.
Материал был продемонстрирован на телеканале "Россия-1" в программе "Вести".
При этом женщина рассказала о своем личном вкладе в науку и развитие российской экономики.
Отметим, что в Сети появление дочери Путина на государственном телевидении вызвало множество версий и предположений.
Некоторые заподозрили Тихонову в том, что она "читает свой заумный текст с бумажки или телесуфлера". Также высказывались предположения о том, что Тихонова появилась на телевидении неслучайно – "вот и преемница Владимира Путина".
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"Программа "Вести" телеканала "Россия-1" впервые показала младшую дочь президента Путина Екатерину Тихонову. Операция "Преемница" стартовала?", – пишут на Twitter.
Напомним, ранее западные СМИ узнали, что дочь Путина владеет состоянием в миллиарды долларов.
Кроме того, Reuters сообщал о свадьбе Тихоновой и Шамалова, которая произошла в 2013 году. А в январе 2018 года Bloomberg сообщил, что они развелись.