В США Екатерину Тихонову официально объявили дочерью Путина

Новые санкции, введенные США против России, затронули не только окружение президента РФ Владимира Путина, но и его семью. По меньшей мере, так заявили в США.

Американский Минфин в пояснительной записке к новому санкционному списку объявил, что внес в этот перечень бизнесмена Кирилла Шамалова, так как тот женат на "дочери Путина".

"Шамалов женился на дочери Путина, Катерине Тихоновой, в феврале 2013 года, и его состояние в разы выросло вскоре после вступления в брак. За 18 месяцев он получил большую долю акций "Сибура" — российской компании, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа", – отмечено в документе.

Как сообщалось, Reuters и Bloomberg называли Тихонову дочерью Путина, ссылаясь на источники. В свою очередь сам Путин никогда не подтверждал и не опровергал догадки СМИ о своих детях. Он отказывается отвечать на вопросы журналистов о своих дочерях и том, как их зовут и чем они занимаются.

31-летний Кирилл Шамалов — сын старого друга Путина Николая Шамалова, которому принадлежит 10,2% в банке "Россия". Он был вице-президентом "Сибура" с 2008 года, через четыре года он стал заместителем председателя правления головной компании "Сибур холдинга".

Reuters сообщал о свадьбе Тихоновой и Шамалова, которая произошла в 2013 году. А в январе 2018 года Bloomberg сообщил, что они развелись.

Напомним, ранее западные СМИ узнали, что дочь Путина владеет состоянием в миллиарды долларов.

Ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что новые американские санкции против российских олигархов были введены из-за дестабилизирующей деятельности правительства РФ по всему миру.

При этом новые санкции не повлияют на подготовку встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, заверили в Белом доме.