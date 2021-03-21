В РФ подсчитали, во сколько Путину обошелся "пикник" с Шойгу в тайге

Владимир Путин съездил на отдых в Сибирь / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время поездки с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на отдых в тайгу примерял вещи известных брендов.

Как сообщает телеканал Дождь, куртку, похожую на ту, в которой позировал хозяин Кремля во время поездки в Сибирь, можно найти в московском магазине бренда Carinthia.

В сообщении подчеркивается, что эта модель стоит 40,2 тысячи рублей (эквивалент 543 долларов).

Отметим, что Путин засветился в походной одежде на фоне сибирской природы.

/ kremlin.ru

Кроме того, российские журналисты также обнаружили костюм из бежевой овчины, похожий на тот, в котором фотографировали Путина. Такая одежда продается в Мастерской кожи и меха в Петербурге.

Уточняется, что эта модель делается на заказ, поэтому ее стоимость неизвестна. В то же время в комментариях группы мастерской в соцсети сказано, что такой костюм может стоить от 50 до 70 тысяч рублей (эквивалент 670-940 долларов).

/ kremlin.ru

В то же время вездеход Лось, на котором Путин и Шойгу катались по лесу, по данным канала, стоит от четырех до семи миллионов рублей (эквивалент 54-94 тысяч долларов).

/ kremlin.ru

Поездка Путина с Шойгу в Сибирь: