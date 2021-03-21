В РФ подсчитали, во сколько Путину обошелся "пикник" с Шойгу в тайге

Владимир Путин во время поездки на отдых в тайгу примерял вещи известных брендов.
Президент России Владимир Путин во время поездки с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на отдых в тайгу примерял вещи известных брендов.
Как сообщает телеканал Дождь, куртку, похожую на ту, в которой позировал хозяин Кремля во время поездки в Сибирь, можно найти в московском магазине бренда Carinthia.
В сообщении подчеркивается, что эта модель стоит 40,2 тысячи рублей (эквивалент 543 долларов).
Отметим, что Путин засветился в походной одежде на фоне сибирской природы.
Кроме того, российские журналисты также обнаружили костюм из бежевой овчины, похожий на тот, в котором фотографировали Путина. Такая одежда продается в Мастерской кожи и меха в Петербурге.
Уточняется, что эта модель делается на заказ, поэтому ее стоимость неизвестна. В то же время в комментариях группы мастерской в соцсети сказано, что такой костюм может стоить от 50 до 70 тысяч рублей (эквивалент 670-940 долларов).
В то же время вездеход Лось, на котором Путин и Шойгу катались по лесу, по данным канала, стоит от четырех до семи миллионов рублей (эквивалент 54-94 тысяч долларов).
Поездка Путина с Шойгу в Сибирь:
- Напомним, ранее отдых Путина вызвал в соцсетях активное обсуждение. Среди прочего пользователи обратили внимание, что президент РФ ходит по Сибири без шапки.
- Некоторые провели параллель между совместным отдыхом Путина и Шойгу и фильмом Горбатая гора.