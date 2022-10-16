В РФ скоро не останется ракет: Британия предупреждает о жестком дефиците высокоточных боеприпасов

Массированные удары по Украине значительно опустошают российские запасы.
Россия скоро ощутит жесткий дефицит высокоточных боеприпасов. В РФ не могут производить современные ракеты с той скоростью, с которой их тратят оккупанты. Об этом заявили в Минобороны Великобритании.
Известно, что лишь с 10 октября Россия потеряла уже более 80 ракет. Как минимум половину из них сбили украинские военные.
В Британии отметили, что массированные удары по Украине значительно опустошают российские запасы.
"Эти атаки свидетельствуют о дальнейшем ухудшении российских запасов ракет большой дальности, что, предположительно, ограничит их способность поражать желаемое количество целей в будущем", - говорится в сообщении.
Ракетный удар по Киеву 10 октября
В понедельник в Киеве прогремели взрывы. Перед этим по Украине была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в в Шевченковском районе - в центре столицы.
Пресс-секретарь ГосЧС Светлана Водолага сообщила, что есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве в разных местах.
По Шевченковскому району было зафиксировано три попадания ракет. Повреждена проезжая часть. 6 автомобилей загорелись, еще 15 - повреждены. Кроме того, в Святошинском районе вражеская ракета попала в одноэтажное здание, травмированы три человека.
В то же время в Голосеевском районе зафиксировано два попадания в различные критические объекты инфраструктуры, предварительно пострадал один человек. Также враг попал в объект критической инфраструктуры в Деснянском районе, в результате чего предварительно пострадал один человек.
Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что вследствие ракетного обстрела Киева погибли 5 человек. Также известно о 51 травмированном человеке.
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