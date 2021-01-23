В РФ случайно подтвердили существование скандального "дворца Путина" - СМИ

У Путина в очередной раз заверили, что президент не имеет никакого отношения к этому шикарному зданию.
Московская компания Аэрокомплекс, которая занимается снабжением аэропортов наземной техникой, указала на своем официальном сайте, что среди прочих обслуживала вертолетные площадки резиденций президента России Владимира Путина "Ново-Огарево", "Бочаров ручей" и "Прасковеевка".
Как пишет российское издание Открытые медиа, тем самым фирма "нечаянно подтвердила" расследование оппозиционера Алексея Навального о так называемом "дворце Путина" под Геленджиком.
После этого сообщения с сайта Аэрокомплекса убрали упоминание о резиденции "Прасковеевка".
А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предложил журналистам обратиться с данным вопросом к компании и в очередной раз отметил, что Путин не имеет отношения к "дворцу". В свою очередь директор Аэрокомплекса заявила, что вся информация представлена на их сайте.
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Прасковеевка – это село, которое находится недалеко от Геленджика, ближайший к "дворцу" населенный пункт. Официальной информации о резиденции Путина в Прасковеевке нет.
При этом известно, что рядом с "дворцом" действительно есть вертолетная площадка. В документах Росавиации она указана как Пансионат Прасковеевка, при этом утверждается, что после достройки в 2014 году она приостановила работу. Над ней находится бесполетная зона URP116, закрытая для любых воздушных судов.
"Дворец Путина" в Геленджике – что нужно знать
- В Фонде борьбы с коррупцией обнародовали расследование, в котором говорится, что общая площадь "дворца Путина" оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.
- В фонде выяснили, что на территории особняка есть подземный восьмидесятиметровый мост, ледовый дворец, тоннель для спуска к Черному морю и даже церковь.
- В Кремле утверждают, что этот особняк не был построен для президента РФ.