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В РФ заговорили о поиске преемника Путина из-за провала войны в Украине – СМИ

24 мая 2022, 09:59

Крупнейшие бизнесмены и чиновники недовольны действиями президента РФ, пишет Медуза.

Владимир Путин
Владимир Путин / Фото УНИАН

В РФ среди властных элит спустя три месяца после начала войны с Украиной преобладает пессимизм.

"Жить как раньше не получится, о развитии нельзя говорить. Но как-то жить можно - серый импорт, торговля с Китаем и Индией", - сказал близкий к правительству источник Медузы.

Бизнес и члены правительства РФ недовольны тем, что Владимир Путин развязал военный конфликт, не спрогнозировав масштаб санкций. А "ястребы" в окружении президента недовольны темпами "специальной операции" и требуют мобилизации.

Но при этом в Кремле не готовы пойти на мобилизацию. Согласно результатам закрытых социологических исследований, россияне поддерживают войну против Украины, но не готовы воевать сами или отправить на фронт родственников.

Источники издания отмечают, что на этом фоне в Кремле все чаще обсуждают будущее России после Путина.

"Это не о том, что Путина прямо сейчас хотят свергнуть и готовится заговор. Но есть понимание, или пожелание, что в достаточно обозримой перспективе управлять государством он не будет", - отметил один из собеседников.

На сегодня негласно обсуждаются такие кандидатуры в преемники, как мэр Москвы Сергей Собянин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев и первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Однако во власти все понимают, что Путин может уйти только при серьезном ухудшении состояния здоровья.

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Напомним, ранее кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила о том, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении.

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