В России допустили обострение конфликта в Приднестровье

Если российские миротворцы будут выведены из Приднестровья, может вспыхнуть новый конфликт - Лавров / Reuters

Миротворцы России, как и военные наблюдатели Украины и Молдовы, находятся в Приднестровье на легальном основании. Если российские войска будут выведены из анклава, в регионе может произойти вспышка нового конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания СМИД ОДКБ, комментируя ситуацию вокруг приднестровского конфликта, сообщает РИА Новости.

По его словам, если российские военные – как и военные наблюдатели Молдовы и Украины – находятся в Приднестровье на основании решений группы 5+2, одобренных ОБСЕ.

"И они прежде всего решают задачи поддержания стабильности в этом регионе, который является принципиально важным, для того чтобы там не произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта", - считает Лавров.

Также дипломат утверждает, что в случае прекращения контроля россиянами над складами боеприпасов в Колбасне, в регионе может вспыхнуть новый конфликт.Читайте такжеСанду категорически высказалась о карабахском сценарии для Приднестровья

"И эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами", - подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

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