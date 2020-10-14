В России оценили шансы на отказ от транзита газа через Украину из-за Северного потока-2

В российском Кабмине полагают, что Европа заинтересована в дополнительных поставках российского газа.
Введение в эксплуатацию российского газопровода Северный поток-2 не перекроет транзит голубого топлива через территорию Украины. Транзитные соглашения Москвы и Киева будут действовать еще как минимум четыре года.
Об этом пишет министр энергетики России Александр Новак в своей статье для журнала Энергетическая политика, сообщает издание РИА Новости.
По его словам, транспортировка российского голубого топлива через территорию Украины будет продолжена.
Отвергая политический аспект строительства и реализации проекта Северный поток-2, Новак заявил, что европейский рынок нуждается в российском газе, который будет переправляться через Украину и в дальнейшем.
"Уже всем очевидно, что это коммерческий проект, который никак не влияет на маршрут поставок газа через Украину. Последний, согласно договоренностям, достигнутым в конце 2019 года, будет функционировать, как минимум, до 2024 года", - утверждает министр.Читайте такжеНовый удар по Газпрому: СМИ раскрыли планы Европы по отказу от газа из РФ
Северный поток-2 новости
- В мае советник главы Нафтогаза Лана Зеркаль заявила, что в случае запуска Северного потока-2 транзитные перспективы Украины будут обречены на провал.
- Сейчас газопровод не могут достроить из-за позиции США и ряда европейских государств, которые считают, что СП-2 является не экономическим, а политическим проектом.
- Завершение строительства Северного потока-2 лоббирует Германия, однако позиция Берлина претерпела определенных изменений после отравления Навального.
- Польский антимонопольный комитет оштрафовал Газпром на 7,6 миллиардов долларов из-за отказа монополиста представить документы о реализации проекта Северный поток-2.