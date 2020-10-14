В России оценили шансы на отказ от транзита газа через Украину из-за Северного потока-2

Российский газ по-прежнему будет идти через Украину в Европу / Корреспондент

Введение в эксплуатацию российского газопровода Северный поток-2 не перекроет транзит голубого топлива через территорию Украины. Транзитные соглашения Москвы и Киева будут действовать еще как минимум четыре года.

Об этом пишет министр энергетики России Александр Новак в своей статье для журнала Энергетическая политика, сообщает издание РИА Новости.

По его словам, транспортировка российского голубого топлива через территорию Украины будет продолжена.

Отвергая политический аспект строительства и реализации проекта Северный поток-2, Новак заявил, что европейский рынок нуждается в российском газе, который будет переправляться через Украину и в дальнейшем.

"Уже всем очевидно, что это коммерческий проект, который никак не влияет на маршрут поставок газа через Украину. Последний, согласно договоренностям, достигнутым в конце 2019 года, будет функционировать, как минимум, до 2024 года", - утверждает министр.Читайте такжеНовый удар по Газпрому: СМИ раскрыли планы Европы по отказу от газа из РФ

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