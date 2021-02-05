В России - очередной суд над Навальным: в чем обвиняют оппозиционера

С самого утра к зданию Бабушкинского районного суда съезжаются полиция и Росгвардия, дежурит дорожно-патрульная служба.
В пятницу, 5 февраля, в России проходит еще один суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Политика уже доставили в Бабушкинский районный суд, где состоится заседание по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны.
С самого утра к зданию суда съехалась полиция и Росгвардия, дежурит дорожно-патрульная служба.
Тем временем в посольстве Великобритании заявили, что британский дипломат пришёл на заседание суда по делу Навального.
"Подтверждаем, что дипломат посольства Великобритании в Москве сегодня присутствует на судебном заседании в Бабушкинском суде г. Москвы. Еще раз хотим отметить, что присутствие дипломатов на судебных заседаниях в стране их пребывания – это абсолютно стандартная практика", - говорится в сообщении.
Кроме того, к зданию Бабушкинского суда приехал автомобиль с французскими дипномерами, но пробыл там недолго и вскоре уехал, передает РИА Новости.
За что будут судить Навального 5 февраля
2 июня российский телеканал RT выпустил ролик о голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В тот же день Навальный опубликовал это видео на своих страницах в своих соцсетях и назвал героев ролика "голубчиками", "продажными холуями", "предателями" и "людьми без совести".
Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело по обвинению в клевете (ч. 2 статьи 128.1 УК РФ). СК России считает, что комментарий политика "содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана".
Потерпевшим по делу признали участника Второй мировой войны Игната Артеменко, который стал одним из героев агитационного ролика. В ведомстве сообщили, что своим комментарием Навальный якобы подорвал здоровье ветерана.
Свою вину оппозиционер не признаёт и считает своё уголовное преследование политически мотивированным.
Если вина Навального будет доказана, ему могут назначить штраф или обязательные работы.
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Суд над Навальным 2 февраля - о чем ранее писал Главред:
- Во вторник, 2 февраля, в Москве Симоновский райсуд принял решение об отмене условного наказания Алексею Навальному по делу компании Yves Rocher и замене его на реальный срок заключения — три с половиной года колонии общего режима (минус 10 месяцев, которые политик провел под домашним арестом).
- Таким образом судьи решили удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации и прокуратуры в полном объеме.
- Ряд стран Запада осудил решение суда относительно Навального и потребовал немедленно освободить оппозиционера.
- В Сенат США планируют подать новый законопроект о санкциях против России из-за обвинительного приговора Навальному.
- Приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному 2 февраля заставил людей выйти на протесты в Москве и Санкт-Петербурге. Силовики били их дубинками и выхватывали из такси. Всего задержали 1408 человек.