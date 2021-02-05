В России - очередной суд над Навальным: в чем обвиняют оппозиционера

Навального уже доставили в здание суда / пресс-служба Мосгорсуда

В пятницу, 5 февраля, в России проходит еще один суд над российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Политика уже доставили в Бабушкинский районный суд, где состоится заседание по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны.

С самого утра к зданию суда съехалась полиция и Росгвардия, дежурит дорожно-патрульная служба.

Тем временем в посольстве Великобритании заявили, что британский дипломат пришёл на заседание суда по делу Навального.

"Подтверждаем, что дипломат посольства Великобритании в Москве сегодня присутствует на судебном заседании в Бабушкинском суде г. Москвы. Еще раз хотим отметить, что присутствие дипломатов на судебных заседаниях в стране их пребывания – это абсолютно стандартная практика", - говорится в сообщении.

Кроме того, к зданию Бабушкинского суда приехал автомобиль с французскими дипномерами, но пробыл там недолго и вскоре уехал, передает РИА Новости.

За что будут судить Навального 5 февраля

2 июня российский телеканал RT выпустил ролик о голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В тот же день Навальный опубликовал это видео на своих страницах в своих соцсетях и назвал героев ролика "голубчиками", "продажными холуями", "предателями" и "людьми без совести".

Следственный комитет возбудил против Навального уголовное дело по обвинению в клевете (ч. 2 статьи 128.1 УК РФ). СК России считает, что комментарий политика "содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана".

Потерпевшим по делу признали участника Второй мировой войны Игната Артеменко, который стал одним из героев агитационного ролика. В ведомстве сообщили, что своим комментарием Навальный якобы подорвал здоровье ветерана.

Свою вину оппозиционер не признаёт и считает своё уголовное преследование политически мотивированным.

Если вина Навального будет доказана, ему могут назначить штраф или обязательные работы.

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Суд над Навальным 2 февраля - о чем ранее писал Главред: