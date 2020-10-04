В России рассказали о планах по Нагорному Карабаху

Армения и Азербайджан должны как можно скорее прекратить огонь в районе Нагорного Карабаха - МИД РФ / пресс-служба "Единой России"

Официальная Москва готова оказать помощь Армении и Азербайджану в урегулировании конфликта в районе Нагорного Карабаха на основе договоренностей Минской группы ОБСЕ и в соответствии с принятым совместно с США и Францией заявлением.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, сообщает РИА Новости.

В сообщении говорится, что глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе. Стороны пришли к выводу, что в зоне вооруженного противостояния Армении и Азербайджана нужно как можно скорее установить перемирие.

Москва готова оказать помощь Еревану и Баку в возвращении к переговорам в дипломатическом формате под патронатом стран-гарантов урегулирования конфликта. Дискуссия должна идти на базе ранее обнародованного Вашингтоном, Москвой и Парижем совместного заявления.Читайте такжеВойна Турции за Азербайджан: в России предупредили Анкару о последствиях

"С российской стороны выражена озабоченность в связи с ростом жертв среди мирного населения. Отмечена необходимость скорейшего прекращения огня. Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорно-карабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции", - подчеркнули в МИД РФ.

Конфликт в Нагорном Карабахе