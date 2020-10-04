В России рассказали о планах по Нагорному Карабаху

В Москве заявили, что в Нагорном Карабахе нужно как можно скорее установить режим прекращения огня.
Официальная Москва готова оказать помощь Армении и Азербайджану в урегулировании конфликта в районе Нагорного Карабаха на основе договоренностей Минской группы ОБСЕ и в соответствии с принятым совместно с США и Францией заявлением.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, сообщает РИА Новости.
В сообщении говорится, что глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе. Стороны пришли к выводу, что в зоне вооруженного противостояния Армении и Азербайджана нужно как можно скорее установить перемирие.
Москва готова оказать помощь Еревану и Баку в возвращении к переговорам в дипломатическом формате под патронатом стран-гарантов урегулирования конфликта. Дискуссия должна идти на базе ранее обнародованного Вашингтоном, Москвой и Парижем совместного заявления.Читайте такжеВойна Турции за Азербайджан: в России предупредили Анкару о последствиях
"С российской стороны выражена озабоченность в связи с ростом жертв среди мирного населения. Отмечена необходимость скорейшего прекращения огня. Подтверждена готовность содействовать сторонам в возвращении процесса нагорно-карабахского урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции", - подчеркнули в МИД РФ.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Вооруженное противостояние Еревана и Баку в районе Нагорного Карабаха возобновилось утром, 27 сентября. Армения обвинила Азербайджан в нанесении ракетных ударов по мирным населенным пунктам непризнанной НКР. Баку заявил о провокации Еревана и инициировал начало военной операции.
- Гаранты урегулирования конфликта – США, Франция и Россия – выпустили заявление с призывом к Азербайджану и Армении немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность к переговорам с Арменией в том случае, если Ереван предложит механизм вывода армянских войск из Нагорного Карабаха.