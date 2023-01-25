В России разразились истерикой из-за Leopard 2 Украине и воплями о "грязно-ядерной бомбе"

Агрессор Россия угрожает "уничтожением" танков Leopard 2 и другого вооружения, которое страны НАТО дают Украине для защиты от военной агрессии Москвы.

В России разразились намеками с ядерными угрозами Западу из-за поставок Украине танков Leopard 2 / Коллаж УНИАН, US Army

Руководитель делегации оккупанта России в Вене на форуме ОБСЕ по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что у танков Leopard 2, дескать, "есть подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками". Их возможное применение на поле боя захватчики расценят, мол, как "применение грязно-ядерных бомб". Страна-оккупант грозится "уничтожать" военную технику НАТО на войне против Украины.

Как сообщает BBC, он сказал о том, что, мол, в танках Leopard 2, как и БМП Bradley и Marder, могут использоваться подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками. В случае применения таких снарядов российские оккупанты, дескать, расценят это как "применение против них грязно-ядерных бомб".

"Предупреждаем западных спонсоров киевской военной машины от поощрения ядерных провокаций и шантажа. Нам известно, что на вооружении танка "Leopard 2", равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками, применение которых ведет к заражению местности, как это произошло в Югославии и Ираке. В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями", - разразился гневной тирадой Гаврилов.

Также Константин Гаврилов подчеркнул, что российские оккупанты собрались "уничтожать" военную технику Запада в Украине.

Реакция России на танки Leopard 2 для Украины

Украина получит немецкие танки Leopard 2.

Правительство ФРГ приняло соответствующее решение после долгих колебаний. Берлин не только сам отправит Киеву две батареи Leopard 2, но и разрешит странам-союзникам передавать их украинскому государству.

Накануне официального объявления решения Германии по танкам Leopard 2 для Украины в директорской Путина пригрозили Берлину "последствиями". Мол, шаг "оставит неизбежный след" на немецко-российских отношениях.

Глава Кремля Владимир Путин и вовсе отправился на встречу со студентами МГУ, которым заявил, что в Германии, дескать, "находятся оккупационные войска США".

Где конкретно он видел такие войска на территории немецкого государства, российский директор не объяснил.

Смотрите видео ТСН - почему Украине нужны танки Leopard 2

Танки Abrams для Украины: