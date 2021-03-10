В России тормозили работу Twitter и обрушили сайты Путина с Госдумой

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Российское ведомство Роскомнадзор принудительно замедлило работу сервиса микроблогов Twitter на территории России ‒ и вызвало массовый обвал сайтов (в первую очередь ‒ государственных).

Как сообщают в Роскомнадзоре, руководство Twitter с 2017 года якобы не удаляло контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств и содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств,

В ведомстве говорили, что продолжат замедлять работу Twitter до тех пор, пока указанный контент не будет удален. А в перспективе сервису вообще грозит блокировка на территории России ‒ в случае игнорирования требований Роскомнадзора.

Буквально сразу после замедления работы Twitter сайты важнейших российских государственных органов перестали работать. Причем по состоянию на 11:30 по киевскому времени перестал работать и сайт самого Роскомнадзора.

Кроме того, не работают:

сайты Госдумы и президента Путина (Kremlin);

сайт Следственного комитета;

сайт Совета Федерации;

сайт Совета безопасности;

сайт Минцифры;

сайт Минэкономики.

Кроме того, гигантский интернет-сбой произошел у пользователей крупнейшего в РФ провайдера ‒ Ростелекома. По данным портала Downdetector, проблемы с подключением возникли в Москве, Саратове, Якутске, Краснодаре, Ставрополе, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге. 94% всех жалоб связаны с невозможностью подключиться к интернету, о 2% пользователей сообщили, что у них не работает телевидение или вообще все сервисы сразу.

Как сообщает РИА Новости, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков назвал вполне обоснованными меры, которые Роскомнадзор против Twitter. Более того, он утверждает, что из Кремля все государственные сайты работают должным образом.

"У нас все открывается" - сказал путинский спикер.

Далее Песков переадресовал в адрес Минкомсвязи остальные вопрос о сбоях в работе сайтов госорганов РФ.

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Напомним, ранее сообщалось:

В апреле 2018 года Таганский районный суд Москвы рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в России мессенджера Telegram.

Он мотивировал свое требование тем, что компания Павла Дурова отказалась предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

И сразу же после блокировки Telegram в России появились проблемы с доступом к поисковику Google.

Тем менее, заблокировать Telegram Роскомнадзору не удалось и по состоянию на март 2021 года этот мессенджер доступен в РФ.