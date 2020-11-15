УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Румынии пациенты с Covid-19 погибли во время пожара в больнице

15 ноября 2020, 01:09

Воспламенение, по словам румынских чиновников, произошло вследствие короткого замыкания.

В Румынии при пожаре в Covid-больнице погибли 10 человек / Фото: thespec.com

На востоке Румынии 14 ноября произошел пожар в больнице для больных коронавирусом в городе Пиата-Нямц, в результате которого погибли, как минимум, десять человек.

Как сообщает Stirile PRO TV, все погибшие и пострадавшие, за исключением одного человека, болели коронавирусом.

Уточняется, что семь человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – два врача и две медсестры. Получил серьезные травмы дежурный врач, он пытался спасти пациентов. 80% его тела охватили ожоги первой и второй степени. Медика доставили на лечение в Бухарест военным самолетом

Официальные службы предварительно утверждают, что пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания.

Все погибшие – инфицированные коронавирусом, они были подключены к кислороду. Спасенных пациентов перевели в больницу города Яссы.

Отметим, в конце октября глава этой больницы подал в отставку "из-за плохого лечения пациентов". Перед этим ряд местных СМИ написал, что много людей, у которых подозревают коронавирус, вынуждены ждать врача на улице на холоде.

/ Фото: thespec.com

  • 1 ноября произошел пожар в нефтешахте Яреганефть в республике Коми (Россия).

  • Всех горняков из нефтяной шахты вывели на поверхность.

  • 31 октября мощный взрыв произошёл в поликлинике Городской больницы № 2 Челябинска - там взорвалась кислородная будка.

пожар больница Новости Румынии
Сейчас вы просматриваете новость «В Румынии пациенты с Covid-19 погибли во время пожара в больнице». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Стало известно, как Байдена лишили 20 голосов выборщиковСтало известно, как Байдена лишили 20 голосов выборщиков Голоса не зачтутся: Трамп выиграл суд по электронному голосованию на выборахГолоса не зачтутся: Трамп выиграл суд по электронному голосованию на выборах У Трампа придумали хитрый план возвращения после поражения на выборахУ Трампа придумали хитрый план возвращения после поражения на выборах Военная разведка Чехии предупредила об угрозе Третьей мировой войныВоенная разведка Чехии предупредила об угрозе Третьей мировой войны Опаснее коронавируса: в ООН назвали новую мировую проблему​Опаснее коронавируса: в ООН назвали новую мировую проблему​
Следующий материал

Последние новости

01:30
Ураганная эпидемия: эксперт дал мрачный прогноз насчет карантина выходного дня
01:09
В Румынии пациенты с Covid-19 погибли во время пожара в больнице Видео
00:57
Народный синоптик назвал морозные и теплые дни ноября 2020 Видео
00:39
Путин отреагировал на смерть Армена Джигарханяна Видео
00:15
Захват Лукашенко и удар по его режиму: у Тихановской сделали новое заявление Видео
Реклама
14 ноября, суббота
23:55
Ученые заявили о мутациях коронавируса с уменьшением летальности Видео
23:37
Коронавирус в Украине 14 ноября – за сутки выявили более 12 500 больных Видео
23:35
Украина проиграла Германии в гостях в Лиге Наций Фото
23:12
"Суперинфекция" страшнее коронавируса: Ляшко напугал украинцев новым заболеванием Видео
23:00
Лукашенко пояснил, как вместе с семьей переболел коронавирусом
22:35
Гороскоп на 15 ноября для всех: кто станет любимцем фарта Видео
22:22
Экс-советник Ермака пожаловался на присвоение миллиардов из фонда Covid-19
22:16
Украинские гандболистки устроили жестокий махач прямо на площадке Видео
22:13
Армен Джигарханян: лучшие фильмы и страшные смерти близких Видео досье
22:05
Армения потеряла все: эксперт объяснила, как Москва помогла Баку Видео
21:32
Врач объяснил, когда нет смысла делать тест на COVID-19 Видео
21:28
Украина начинает исследовать Луну и Марс вместе с NASA
21:19
Коронавирус сразил Степанова: что известно о болезни главы Минздрава Видео
21:10
Закрыть метро, остановить наземный транспорт: Степанов оценил худший сценарий карантина Видео
21:01
СМИ назвали имя наследника Армена Джигарханяна Видео
Реклама
20:48
Раз в день выходить из дома: Австрия вводит полный локдаун Видео
20:48
Зеленский анонсировал кадровые чистки и раскрыл план решения проблемы с КСУ Видео
20:47
В Минздраве сообщили, из-за чего COVID-19 у человека становится тяжелее Видео
20:45
Арестович назвал главную проблему Путина на переговорах по Донбассу Видео
20:18
Трамп впервые заговорил о проигрыше на выборах Видео
20:05
Стали известны детали телефонных переговоров Путина с Алиевым и Пашиняном Видео
19:27
Бунт против карантина: Зеленский припугнул "непокорных" мэров Видео
19:21
В Армении озвучили первые цифры о потерях в Нагорном Карабахе
18:45
Зеленский записал новое видео из больницы и ответил на фейки Видео
18:35
Лукашенко высказался о передаче власти в Беларуси своему сыну Видео
18:23
Распад России и фактор Азербайджана: у Зеленского оценили итоги войны в Карабахе Видео
18:08
В РФ телеведущий в коме находится в реанимации из-за коронавируса
18:03
Врач назвала тихих врагов либидо Видео
17:57
"Завали хавальник, баран, не пи*ди": Милевский влип в новый скандал
17:35
В Украине начали эффективно лечить Covid-19 отечественным препаратом Видео
17:29
Срыв карантина: Зеленский готовит жесткий ответ бунтующим мэрам – СМИ Видео
17:12
"Покушение на Пашиняна": в Армении задержан лидер партии-врага власти Видео
16:59
"Не стоит бояться говорить правду": стало известно, как Джигарханян отзывался об Украине
16:28
В Киеве нашли тело молодой девушки: всплыли шокирующие детали убийства
16:02
Тотальная угроза из Крыма: у Зеленского сделали предупреждение Европе Видео
Реклама
15:39
Путин похвастался, что за российской вакциной от COVID-19 выстроилась очередь Видео
15:27
Кровавое ДТП в Киеве: суд решил судьбу протаранившего остановку таксиста Видео
15:25
Скрытое окрашивание волос – самое эффектное окрашивание 2020: фото Фото
14:55
Бывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороны Видео
14:37
Миллиардер назвал сроки спада COVID-19 и сделал прогноз о взрывном росте экономики Видео
14:28
Угроза бунта против Байдена: Трамп рассказал, когда покинет Белый дом Видео
14:13
Карантин выходного дня в Киеве: кафе и магазины проигноририровали решение Кабмина Видео
13:46
План Украины по Донбассу: у Зеленского сделали заявление о реакции Германии и Франции Видео
13:05
На Буковине из-за карантина выходного дня бизнесмены пошли на жесткий шаг Видео
12:54
В Крыму обвинили Киев в разжигании напряженности вокруг полуострова Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять