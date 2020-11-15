В Румынии пациенты с Covid-19 погибли во время пожара в больнице

В Румынии при пожаре в Covid-больнице погибли 10 человек / Фото: thespec.com

На востоке Румынии 14 ноября произошел пожар в больнице для больных коронавирусом в городе Пиата-Нямц, в результате которого погибли, как минимум, десять человек.

Как сообщает Stirile PRO TV, все погибшие и пострадавшие, за исключением одного человека, болели коронавирусом.

Уточняется, что семь человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – два врача и две медсестры. Получил серьезные травмы дежурный врач, он пытался спасти пациентов. 80% его тела охватили ожоги первой и второй степени. Медика доставили на лечение в Бухарест военным самолетом

Официальные службы предварительно утверждают, что пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания.

Все погибшие – инфицированные коронавирусом, они были подключены к кислороду. Спасенных пациентов перевели в больницу города Яссы.

Отметим, в конце октября глава этой больницы подал в отставку "из-за плохого лечения пациентов". Перед этим ряд местных СМИ написал, что много людей, у которых подозревают коронавирус, вынуждены ждать врача на улице на холоде.

/ Фото: thespec.com