В Румынии пациенты с Covid-19 погибли во время пожара в больнице

Воспламенение, по словам румынских чиновников, произошло вследствие короткого замыкания.
На востоке Румынии 14 ноября произошел пожар в больнице для больных коронавирусом в городе Пиата-Нямц, в результате которого погибли, как минимум, десять человек.
Как сообщает Stirile PRO TV, все погибшие и пострадавшие, за исключением одного человека, болели коронавирусом.
Уточняется, что семь человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – два врача и две медсестры. Получил серьезные травмы дежурный врач, он пытался спасти пациентов. 80% его тела охватили ожоги первой и второй степени. Медика доставили на лечение в Бухарест военным самолетом
Официальные службы предварительно утверждают, что пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания.
Все погибшие – инфицированные коронавирусом, они были подключены к кислороду. Спасенных пациентов перевели в больницу города Яссы.
Отметим, в конце октября глава этой больницы подал в отставку "из-за плохого лечения пациентов". Перед этим ряд местных СМИ написал, что много людей, у которых подозревают коронавирус, вынуждены ждать врача на улице на холоде.
1 ноября произошел пожар в нефтешахте Яреганефть в республике Коми (Россия).
Всех горняков из нефтяной шахты вывели на поверхность.
31 октября мощный взрыв произошёл в поликлинике Городской больницы № 2 Челябинска - там взорвалась кислородная будка.