В США обнародовали документы о связях Трампа с Россией

Расследование сосредоточено на поведении агентов ФБР, расследовавших связи Трампа с Россией.
Глава юридического комитета Сената США Линдси Грэм обнародовал ряд документов и стенограмм, связанных с расследованием дела о вероятном сговоре между штабом Дональда Трампа и Россией.
Первое расследование ФБР, в рамках которого рассматривалось, имел ли место сговор членов президентской кампании Трампа в 2016 году с россиянами для влияния на выборы, получило название Crossfire Hurricane, пишет Fox News.
Грэм обнародовал стенограммы интервью с представителями ФБР и Министерства юстиции, проведенных сенатским комитетом в период с 3 марта по 29 октября 2020 года.
"Я считаю расследование Crossfire Hurricane самым масштабным системным провалом со стороны высшего руководства", - подчеркнул Грэм.
По его словам, судебный комитет опубликовал "как можно больше материалов", за исключением засекреченных, содержание которых не подлежит разглашению.
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Грэм назвал это расследование "одним из наиболее некомпетентных и коррумпированных расследований в мире" за историю ФБР и Минюста.
"Трудно поверить, что в Америке могло случиться что-нибудь подобное на Crossfire Hurricane. Суть в том, что в будущем у нас должно быть больше сдерживаний и противовесов, когда дело доходит до политических расследований", - подчеркнул он.
В октябре прошлого года тогдашний генеральный прокурор Уильям Барр назначил прокурора США по округу Коннектикут Джона Дарема специальным советником для оценки обоснованности расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году.
Расследование сосредоточено на поведении агентов ФБР, расследовавших связи Трампа с Россией.
Импичмент Трампа – о чем сообщалось ранее:
- 13 января Палата представителей 232 голосами объявила импичмент 45-му президенту США Дональду Трампу. Он стал первым президентом в истории Америки, которому импичмент был объявлен дважды. Политика обвинили в подстрекательстве к восстанию в стране по мотивам событий у Капитолия.
- 13 января вице-президент США Майк Пенс выступил против отстранения действующего президента Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции США. Об этом он сообщил в письме спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.
- 10 января стало известно, что вице-президент США Майк Пенс не исключил, что может воспользоваться 25-й поправкой к Конституции, позволяющей отстранить президента Дональда Трампа от власти.
- 9 января сенатор от Республиканской партии Лиза Меркауски публично заявила о своем несогласии с действиями Дональда Трампа. Ее слова стали первым голосом среди сенаторов-республиканцев с требованием отставки Трампа.
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере десять сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.