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В США пригрозили РФ "жесткими мерами", если отравление Навального подтвердится

26 августа 2020, 06:57

Вашингтон намерен принять меры, на фоне которых "померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году".

Алексей Навальный
Алексей Навальный на данный момент находится в берлинской клинике Шарите/ Reuters

Если информация об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального подтвердится, то Вашингтон примет серьезные меры против России.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США, дипломат Стивен Биган на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщается в пресс-релизе МИД РФ.

Отмечается, что в случае подтверждения версии об отравлении Навального как оппозиционера "Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году".

Российская сторона охарактеризовала заявление Бигана как "голословное обвинение".

"Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении "сокрыть истину", звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Навальному высококвалифицированную помощь", - сообщили в МИД РФ.

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Напомним, Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете во время перелета из Москвы в Томск, борт экстренно приземлился в Омске. Навальный попал в реанимацию, местной больницы, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и впал в кому.

У оппозиционера считают, что его отравили, и к отравлению причастен президент РФ Владимир Путин. Главврач больницы Омска, в которую попал Навальный, говорил, что основной рабочий диагноз – нарушение обмена веществ.

Также главврач утверждал, что оппозиционера нельзя забирать из больницы. Потом политика смогли забрать из омской больницы и на самолете доставили на лечение в Германию.

Навального лечат в берлинской клинике Шарите, там ему уже поставили диагноз – отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Оппозиционера уже засыпали предложениями о предоставлении статуса беженца.

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